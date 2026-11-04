Midterm, Fidanza spiana la sinistra: "Si intesta risultato Usa perché incapace di vincere in Italia"

"Ieri - ha dichiarato l'europarlamentare - i cittadini americani hanno espresso un verdetto chiaro e inequivocabile, di cui prendiamo atto come sempre con rispetto. La sinistra invece, non essendo riuscita finora a vincere una sola elezione degna di nota in Italia , corre ad intestarsi il risultato per cercare di costruire inesistenti analogie tra le midterm americane e la futura campagna elettorale italiana".

Dopo aver gioito per la sconfitta di Vucic in Serbia e di Bolsonaro in Brasile, la sinistra italiana si è lasciata andare a grandi festeggiamenti anche in seguito alla debacle repubblicana alle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Un teatrino che ha raggiunto vette di ridicolo mai viste prima, soprattutto con alcuni esponenti - Ilaria Salis su tutti. I compagni, però, sono presto tornati con i piedi per terra: a riportarli alla realtà ci ha pensato il Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza , con una nota.

"Lo fa Giuseppe Conte, provando a far dimenticare l'antica simpatia per Trump. E lo fa Elly Schlein, che celebra con trasporto le vittorie di candidati democratici di ogni estrazione e di ogni latitudine: neri, ispanici, nativi, persino il marxista musulmano El Sayed, criticato da una parte del suo stesso partito per le sue inquietanti posizioni pro-Pal. Per sua sfortuna - prosegue l'europarlamentare - però dovrà ben presto archiviare le sorti del 'campo largo a stelle e strisce' e tornare a barcamenarsi tra Renzi e Fratoianni, Conte e Bonelli".

"Nel frattempo - conclude Fidanza - Giorgia Meloni, forte di un consenso che dopo quattro anni di governo non ha eguali tra i leader occidentali, continuerà a lavorare per rinsaldare il legame transatlantico. Al contrario di quanto avviene a sinistra, per noi questo legame prescinde dal colore politico dell'amministrazione in carica e delle maggioranze al Congresso. E così continuerà ad essere anche dopo il voto di ieri".