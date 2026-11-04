Libero logo
Abbonamento Digitale

Midterm, Fidanza spiana la sinistra: "Si intesta risultato Usa perché incapace di vincere in Italia"

mercoledì 4 novembre 2026
Midterm, Fidanza spiana la sinistra: "Si intesta risultato Usa perché incapace di vincere in Italia"

2' di lettura

Dopo aver gioito per la sconfitta di Vucic in Serbia e di Bolsonaro in Brasile, la sinistra italiana si è lasciata andare a grandi festeggiamenti anche in seguito alla debacle repubblicana alle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Un teatrino che ha raggiunto vette di ridicolo mai viste prima, soprattutto con alcuni esponenti - Ilaria Salis su tutti. I compagni, però, sono presto tornati con i piedi per terra: a riportarli alla realtà ci ha pensato il Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, con una nota.

"Ieri - ha dichiarato l'europarlamentare - i cittadini americani hanno espresso un verdetto chiaro e inequivocabile, di cui prendiamo atto come sempre con rispetto. La sinistra invece, non essendo riuscita finora a vincere una sola elezione degna di nota in Italia, corre ad intestarsi il risultato per cercare di costruire inesistenti analogie tra le midterm americane e la futura campagna elettorale italiana".

Trump, Ilaria Salis si copre di ridicolo: "Meloni, il vento sta cambiando!"

La sinistra non si smentisce mai. Non essendo in grado di vincere un'elezione politica in Italia, i compagni stappan...

"Lo fa Giuseppe Conte, provando a far dimenticare l'antica simpatia per Trump. E lo fa Elly Schlein, che celebra con trasporto le vittorie di candidati democratici di ogni estrazione e di ogni latitudine: neri, ispanici, nativi, persino il marxista musulmano El Sayed, criticato da una parte del suo stesso partito per le sue inquietanti posizioni pro-Pal. Per sua sfortuna - prosegue l'europarlamentare - però dovrà ben presto archiviare le sorti del 'campo largo a stelle e strisce' e tornare a barcamenarsi tra Renzi e Fratoianni, Conte e Bonelli".

"Nel frattempo - conclude Fidanza - Giorgia Meloni, forte di un consenso che dopo quattro anni di governo non ha eguali tra i leader occidentali, continuerà a lavorare per rinsaldare il legame transatlantico. Al contrario di quanto avviene a sinistra, per noi questo legame prescinde dal colore politico dell'amministrazione in carica e delle maggioranze al Congresso. E così continuerà ad essere anche dopo il voto di ieri".

DiMartedì, Fratoianni usa Trump per bastonare Meloni: "Bene, cadono anche i replicanti"

L’ultima notte i riflettori nel mondo si sono accesi sugli Stati Uniti, con la sconfitta alle elezioni midterm per...
tag
carlo fidanza
midterm

All'Altare della Patria Meloni, la troupe di PiazzaPulita provoca? Lei li smonta in tempo record: "Vedo che ve ne frega molto"

Ministro degli Esteri Elezioni midterm, Tajani: "Rispettiamo la volontà del popolo americano, il rapporto non cambia"

Euforia a sinistra DiMartedì, Fratoianni usa Trump per bastonare Meloni: "Bene, cadono anche i replicanti"

ti potrebbero interessare

L'Iran minaccia: "Se gli Usa ci attaccano dall'Europa, bombarderemo anche le basi in Italia"

L'Iran minaccia: "Se gli Usa ci attaccano dall'Europa, bombarderemo anche le basi in Italia"

Meloni, la troupe di PiazzaPulita provoca? Lei li smonta in tempo record: "Vedo che ve ne frega molto"

Meloni, la troupe di PiazzaPulita provoca? Lei li smonta in tempo record: "Vedo che ve ne frega molto"

M5s, "per due vetrine rotte...": dove si spingono i grillini pur di attaccare Meloni

M5s, "per due vetrine rotte...": dove si spingono i grillini pur di attaccare Meloni

Redazione
Kelany, lite in Aula con i 5 Stelle: "Sbattuta sui social la sua foto". L'ultima vergogna sulla figlia di Meloni

Kelany, lite in Aula con i 5 Stelle: "Sbattuta sui social la sua foto". L'ultima vergogna sulla figlia di Meloni