Piazzapulita, Schlein la spara grossissima: "Vittoria dem alle Midterm? Tendenza partita dall'Italia"

Ospite a Piazzapulita, su La7, la segretaria del Pd Elly Schlein è stata chiamata da Corrado Formigli a commentare i risultati delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. "Quella negli Stati Uniti è una vittoria straordinaria e plurale: è la vittoria della democrazia contro l'oligarchia", ha dichiarato la leader dem, ricorrendo ai soliti toni sensazionalistici utilizzati dalla sinistra per celebrare la sconfitta di un qualsiasi avversario politico in giro per il mondo.

"Questa destra - ha proseguito Schlein - vuole mettere gli uni contro gli altri: pure la questione economica ha contato sicuramente. Trump ha tradito le due promesse su cui era stato eletto. Mettere fine alle guerre, quando invece ne ha avviate di nuove con conseguenze devastanti, e migliorare la qualità della vita abbassandone il costo, che invece è aumentato".