DiMartedì, Giannini: "Meloni con Trump? Una scommessa sbagliata, un disastro"

"Mi stupisco di chi si stupisce, noi stiamo pagando il frutto di una scommessa sbagliata che Giorgia Meloni ha fatto due anni fa, quando Trump ha rivinto le elezioni e lei ha scelto di avere con Trump questa relazione speciale o ha creduto di poterla costruire e in virtù di quella relazione speciale si è bruciata alle spalle tutti i vascelli con l'Europa": Massimo Giannini lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, parlando della mancanza dell'Italia al prossimo vertice Nato sull'Ucraina.

Secondo il giornalista, la relazione con il presidente americano "l'ha progressivamente isolata fino al punto che ha rotto poi anche con Trump e noi ora vaghiamo in una terra incognita, l'Italia non sta più né con gli Stati Uniti né con il resto d'Europa. E qualunque tavolo importante si riunisca vede Meloni sistematicamente esclusa. La cosa curiosa è che in questi giorni si è celebrato il solito rito consociativo dell'uscita del libro di Vespa nel quale Giorgia Meloni dice testualmente che non si pente di aver fatto quest'operazione di abbraccio mortale con Trump perché ha difeso l'interesse nazionale. Questo è il frutto di quella difesa: un disastro".