Campo largo, clamoroso: chi non sarà presente al primo incontro (in call) per il programma

Il campo largo non esiste ancora ma è già una barzelletta. Anche se non fa ridere. Soprattutto agli elettori di centrosinistra che di questo passo dovranno abituarsi a vedere Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per altri cinque anni. Ma tant'è. Che cosa è successo questa volta? In pratica i vari capetti del campo largo si sono finalmente accordati per un incontro con l'intento di discutere il programma da sottoporre ai loro elettori. Peccato che all'appello manchino gli attori principali: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. E tra l'altro non sono nemmeno riusciti ad accordarsi per vedersi faccia a faccia. Per la sinistra basta una semplice call, ovvero una riunione in videoconferenza per decidere quale sarà il futuro degli italiani. Insomma, nulla di serio.

Come detto, è in programma per sabato pomeriggio l'avvio del tavolo di programma del campo progressista, con i capigruppo e delegati dei partiti. È quanto si apprende da fonti parlamentari. La riunione sarà intorno alle 14 in videoconferenza. Alla call parteciperanno i capigruppo alla Camera e al Senato. Per il M5s Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini, per Avs Luana Zanella e Peppe De Cristofaro, per Iv Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, per il Pd Chiara Braga e Francesco Boccia. Le forze che non hanno gruppi parlamentari manderanno i loro leader o rappresentanti: il segretario Riccardo Magi per Più Europa, i fondatori del partito per Più Uno, Ernesto Ruffini e Franco Gabrielli, il responsabile del programma per Progetto Civico e Marco Mistretta e Gerardo Labellarte per il Psi.