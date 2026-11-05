Torino, la vergognosa scritta che inneggia alla morte di Giorgia Meloni

"Meloni come Krik". È questa la scritta, accompagnata dal disegno di un mirino, apparsa nei giorni scorsi su un muro a Rivoli, nel Torinese. Un chiaro riferimento all'assassinio dell'attivista politico statunitense Charlie Kirk, ucciso da un colpo d'arma da fuoco al collo alla Utah Valley University, ad Orem. Evidentemente, nel capoluogo piemontese, qualcuno si augura che Giorgia Meloni faccia la stessa fine. Fratelli d'Italia ha segnalato l'accaduto e la scritta è stata cancellata. Ma la tensione rimane molto alta.

"C'è un brutto clima. Quando si coccolano le piazze composte dai violenti dei centri sociali (a cui Lorusso voleva regolarizzare dal sede Askatasuna) e dei 'maranza', questo è quello che succede: iniziano ad apparire scritte che inneggiano all’omicidio degli avversari politici", è la denuncia del Consigliere comunale Federico Depetris di Fratelli d’Italia. "In questo caso la vittima è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la quale qualcuno si augura che faccia la stessa fine di Charlie Kirk, il giovane attivista americano di destra assassinato nel 2025".