Marketino One, il registratore di cassa telematico smart: investi oggi per risparmiare domani

Dal 1° gennaio 2020 tutti gli operatori economici al dettaglio, sono obbligati ad emettere esclusivamente il documento commerciale per la cessione di beni e la prestazione di servizi, qualunque sia l’importo dell’operazione. Dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo tracciato XML 7.0 che richiede costosi aggiornamenti ai registratori appena acquistati se non la sostituzione completa.

Quando entra sul mercato un dispositivo che surclassa tutti i concorrenti in pochissimo tempo, è naturale interrogarsi sul motivo del successo. Abbiamo studiato questo prodotto attentamente e ci siamo resi conto che la ragione è perfettamente logica: Marketino One semplicemente soddisfa in pieno le necessità di tutti i commercianti e gli artigiani, anche quelli più esigenti.

Prima di scegliere un registratore di cassa è opportuno chiedersi:

● In quale maniera si può connettere ad internet?

● Include gli aggiornamenti fiscali?

● Serve solo ad adempiere agli obblighi di legge o è di supporto nella gestione dell'attività?

● La soluzione è affidabile e sicura?

● È disponibile un dispositivo in caso di guasto?

● È di semplice e rapido utilizzo?

● Include il backup in cloud? Se si rompe si rischia la perdita dei dati?

Vediamo perché la maggior parte degli operatori sostituisce il vecchio registratore con il registratore telematico Marketino ONE.

Dispositivo all-in-one

Basta con lo stereotipo del registratore di cassa ingombrante e di difficile utilizzo. Pensate ad un dispositivo palmare con la SIM integrata e che non deve essere collegato alla corrente elettrica.

E' ora di vedere il registratore di cassa come un dispositivo smart, con la batteria inclusa e senza fili. E’ come paragonare un vecchio telefono fisso a tasti e uno smartphone di ultima generazione.

Un servizio completo dalla A alla Z

Marketino One arriva al cliente pronto all'uso, gli aggiornamenti fiscali e tutte le migliorie riguardanti le nuove funzionalità, vengono installate in maniera automatica. Mai più costi aggiuntivi, addio a stress e ansia per l'attesa dell'intervento tecnico: le perdite di tempo sono eliminate per sempre.

Quando si presenta un problema basta una chiamata al servizio clienti e il tecnico si collegherà direttamente al tuo dispositivo guidandoti nella risoluzione dello stesso. Fine alle telefonate incomprensibili con tecnici impreparati.

Collegamento diretto al POS senza fili

Marketino Pay è Il lettore carte che si collega direttamente al registratore di cassa Marketino One per stampare un solo documento con un’unica procedura.

Semplicità in primo piano

Con Marketino ONE realizzare documenti commerciali è estremamente semplice. Il dispositivo è dotato di SIM integrata che permette di inviare i corrispettivi in qualsiasi luogo. Marketino One è un registratore di cassa smart, pratico e potente che emette rapidamente scontrini parlanti dotati di C.F, P.IVA, LOTTERIA, sconti in percentuale o in valore e che snellisce l'operazione di pagamento. È inoltre predisposto per il tracciato XML 7.0. Gli aggiornamenti sono inclusi a vita e gestiti automaticamente in remoto dal produttore del dispositivo: il cliente non deve fare nulla!

Basta con complicate installazioni, aggiornamenti e costi nascosti

Marketino One arriva già pronto all'uso:

- nessuna installazione richiesta

- aggiornato al tracciato XML 7

- aggiornato alla lotteria degli scontrini

- supporto telefonico e teleassistenza senza limiti compresi nel prezzo

- backup in cloud

- istruzioni video per tutte le funzionalità

Adatto a piccole attività

A differenza degli altri dispositivi in commercio, Marketino One è il registratore di cassa telematico che si presta sia alle operazioni in sede, sia a quelle fuori sede. La batteria a lunga durata che si ricarica di notte e la SIM integrata, consentono di inviare i corrispettivi a fine giornata ovunque si trovi l'utilizzatore, perché non necessita di prese elettriche ed è sempre connesso alla rete con la SIM integrata.

Nel video collegato sono descritti tutti i vantaggi e i benefici di Marketino, il registratore di cassa amico: link ad un breve video tutorial

L'assenza di vincoli che fa la differenza

Marketino non impone vincoli contrattuali: il cliente rimane solo se è soddisfatto. Per questo motivo la formula prevista è un rapporto di noleggio dal quale il cliente può recedere in ogni momento, senza dover pagare alcuna penale. E’ un’ottima soluzione anche per gli operatori stagionali, si paga il noleggio nei soli mesi di operatività.

Non sorprende che questo gioiello tecnologico abbia raccolto un numero eccezionale di consensi e commenti positivi su Facebook in pochissimo tempo. Per maggiori informazioni visita www.marketino.it o chiama lo 0289735735.

