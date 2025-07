Mafia: Falcone e Borsellino, doc su Rai1 per tenere viva memoria

In occasione del trentatreesimo anniversario della strage di via D’Amelio, domani, in seconda serata su Rai 1, verrà trasmesso il docufilm Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria, diretto da Ambrogio Crespi e promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo, nell’ambito del progetto Officina Unipa per la legalità e il contrasto alle mafie. “Questo progetto è nato con un obiettivo chiaro, tenere viva la memoria e trasmettere alle nuove generazioni il valore della giustizia e del sacrificio di due eroi nazionali”, dichiara Crespi all’AGI. Durante la Settimana della Legalità, il Ministero dell’Istruzione ha diffuso una circolare alle scuole italiane, con il link per la visione del docufilm, visto in una settimana da oltre un milione di studenti in circa 50.000 classi. “Un risultato che ci riempie di orgoglio. Ora, con la messa in onda su Rai 1 e la disponibilità su RaiPlay, potremo raggiungere anche il grande pubblico televisivo”, aggiunge il regista.

Luigi del Plavignano, direttore di Rai Documentari, sottolinea: “La memoria non è un rito, ma un impegno civile. E il servizio pubblico ha il dovere di rinnovarlo con strumenti che parlino al presente e alle nuove generazioni”. Il docufilm, prodotto da Teleone con Biondani TMG, Proger Smart Communication e Digital Identity, racconta Falcone e Borsellino attraverso testimonianze di familiari, magistrati, giornalisti, docenti, investigatori e studenti. Girato tra Palermo, Capaci, Corleone, Marsala e Roma, include luoghi simbolici come il Senato, il No Mafia Memorial e Villa Filippina. Premiato al Luleå International Film Festival, è stato selezionato anche a Palermo e Cannes.