"Sento", il singolo di esordio di Elena: il ritratto dell'artista

“Sento” è il singolo di esordio di Elena. È chiaro fin dal primo ascolto, e dalla prima visione del video, quanto questo brano e il suo significato rispecchino in profondità la personalità dell’artista. Nata a Milano, classe 1994, Elena si appassiona fin da bambina alla musica e studia canto per anni, guidata dal desiderio di fare della musica un lavoro cui dedicarsi con costanza, dedizione e amore. Il testo del brano parla del rapporto con sé e con l’altro, una richiesta di aiuto a cui gli altri possono rispondere solo se lo slancio per trovare le risposte nasce da se stessi. Nel video Elena inizia un doloroso ma liberatorio e necessario dialogo con il suo altro sé in una seduta psicanalitica dagli sviluppi inaspettati e avvincenti. Elena Canti è laureata in psicologia e questa seduta assume per lei un significato che travalica la messa in scena a favore di camera e dona una autenticità che la fa sentire vicina all’ascoltatore. Le sonorità elettroniche del brano sono riflesso di questa ricerca, i bassi scandiscono, accompagnano ogni passo del percorso di scoperta e il senso di irrequietezza, e sono il punto di partenza nella costruzione di un brano vibrante che acquista vitalità grazie alla voce calda della cantante. Elena con ”Sento” ci ricorda, ancora una volta, le potenzialità catartiche della musica.

