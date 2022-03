Escalation, la guerra in Europa: la diretta di "Alto Mare"

15 marzo 2022 a

Ormai quasi tre settimane di guerra hanno completamente stravolto gli equilibri dello scacchiere internazionale, riportando nel cuore dell'Europa scene che si credevano appartenere al secolo scorso. E mentre i negoziati proseguono sotto le bombe, continua anche il flusso di profughi in uscita dall'Ucraina: che, ormai, si prepara alla grande battaglia per Kiev.

Le ricadute economiche del conflitto assumono proporzioni in continuo divenire, dal momento che l'escalation rende numeri e dati già superati nel momento stesso in cui li si ufficializza. Dal gas al grano: l'impennata dei prezzi sta determinando conseguenze pesanti per le economie di tutto il vecchio continente, già indebolite da due anni di pandemia.

Se ne discuterà quest'oggi dalle 12:00 alle 13:00 durante ALTO MARE, il programma di approfondimento politico e socio-economico ideato e condotto da SARA GARINO su RADIO LIBERTÀ (nuovo nome dell'emittente Radio Padania). Interverranno in collegamento VITTORIO FELTRI, Direttore Editoriale di Libero; PAOLO ARRIGONI, Senatore e Responsabile del Dipartimento Politiche energetiche della Lega; nonché ANDREA MARGELLETTI, Presidente del Ce.S.I. -Centro Studi Internazionali.

La diretta si potrà seguire sul sito www.radioliberta.net, attraverso la app di RADIO LIBERTÀ iOS e Android, sul canale 252 del digitale terrestre, sul canale digitale della radio DAB, nonché su YouTube e Facebook alle pagine di RADIO LIBERTÀ.

