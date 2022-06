CRCL, 10 anni dedicati alla ricerca: la festa è all'Idroscalo di Milano.

Il Comitato Ricerca Contro la Leucemia vi aspetta domenica 19 giugno per festeggiare assieme un compleanno importante

Fondato nel 2012, CRCL è composto da persone unite nell’intento di raccogliere fondi per finanziare studi di ricerca clinica mirati allo sviluppo di nuove terapie per la cura delle leucemie acute. Molti di loro hanno conosciuto la malattia da vicino e questo li ha condotti alla convinzione che l’unica arma per combattere e vincere questo male possa essere solamente la continua ricerca.

Domenica 19 giugno, il team di CRCL ha organizzato presso l’Idroscalo Club di Milano una vera e propria festa aperta al pubblico. Immersi nel verde e col “mare” di Milano ad un passo, potrete provare l’emozione di pagaiare su un Dragon Boat, approcciare alla nobile disciplina del judo e dell’ippon, il tutto accompagnati dalla musica di Radio Dimensione Soft, e, durante l’aperitivo serale, dalla DJ Jenny DEE direttamente da Radio VivaFM.

Parteciperà all’evento il simpaticissimo Massimo Contati e tanti altri personaggi dello spettacolo e della TV direttamente da programmi quali: “Tu si que vales”, “Buona Domenica” e “Italia’s got talent”.

Una giornata dinamica ed entusiasmante durante cui non mancherà l’intervento del Prof. Fabio Ciceri, Primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo e direttore del dipartimento di Oncoematologia, da sempre legato all’attività del Comitato Ricerca Contro la Leucemia. Ciceri, infatti, dirige i laboratori di ricerca dell’Istituto Scientifico San Raffaele per cui il Comitato svolge attività di fundraising.

Nel corso del pomeriggio il Prof. Ciceri ci informerà sulle nuove terapie CAR-T e sui progressi della ricerca scientifica per combattere le leucemie.



Gli studi condotti tramite i finanziamenti di CRCL sono volti all’identificazione e alla scoperta di nuovi biomarcatori di rilevanza prognostica e di nuovi bersagli terapeutici per la AML, che permettano di curare i pazienti con terapie sempre più mirate ed efficaci e con minori effetti collaterali.

L’augurio dei fondatori del Comitato Ricerca Contro la Leucemia è quello di riuscire a donare nuove speranze a tutte quelle persone affette da tale patologia e che, ad oggi, si trovano ad affrontare cure molto pesanti e, purtroppo, a volte non sufficienti.

Per iscriversi all’evento basterà mandare una mail a [email protected]

