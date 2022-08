Le donne non devono allenarsi come fanno gli uomini, il loro corpo è strutturalmente e biologicamente diverso

Il parere dell'esperto Andrea Capocci, ideatore di Bootyque, la prima azienda italiana di fitness 100% al femminile e di un nuovo metodo adorato dalle vip

08 agosto 2022 a

a

a

“La maggior parte dei programmi di allenamento che si trovano là fuori non sono studiati per il corpo femminile. Ad esempio, allenamenti in piedi con grossi carichi su spalle possono causare infortuni e problemi alle ginocchia e alla colonna vertebrale, perché di fatto la struttura del corpo femminile è più fragile di quella di un uomo.” – così spiega Andrea Capocci

“Inoltre le donne sono soggette a sbalzi ormonali durante il mese per via delle mestruazioni, e di questo bisogna tenerne conto se si vuole creare un piano di allenamento che sia efficace e porti a risultati soddisfacenti e concreti.

”Agli inizi della mia carriera, quando il mio lavoro si limitava a quello di Personal Trainer e non avevo ancora fondato la mia azienda di fitness femminile con un team di esperti, lavoravo nelle palestre ed assistevo le ragazze in sala pesi.

Notavo che facendo serie di Squat e Affondi in ogni salsa non erano mai completamente contente dei risultati raggiunti. Infatti, molto spesso, lamentavano un accumulo di cellulite e ritenzione su cosce e glutei, di gambe più gonfie, mentre i muscoli del lato B sembravano svuotarsi, con un unico risultato: Il famigerato effetto a palloncino sgonfio.

A quel punto decisi di approfondire la questione… non sopportavo più vedere delle donne sacrificare il loro tempo libero in palestra, per poi sentirsi ancora più frustrate, nervose e demotivate di quando avevano iniziato… così è nata Bootyque, la prima azienda italiana di fitness 100% al femminile, e, insieme ad essa abbiamo anche dato vita al nostro rivoluzionario metodo comprovato ad oggi da oltre 4000 donne e ragazze: il Metodo Bootyque”

Allenarsi da casa è meglio che allenarsi in palestra?

“Non c’è una risposta valida universalmente. Qualcuna potrà dire che allenarsi in palestra è meglio che allenarsi da casa, qualcun’altra invece dirà sicuramente il contrario. Quindi mi limiterò a rispondere secondo il mio personale parere e secondo quello delle oltre 4000 donne e ragazze che ho avuto modo di allenare nel corso di questi anni.

Allenarsi da casa ti garantisce più CONTINUITA’ e SOSTENIBILITA’, nonostante i mille impegni che la vita presenta ogni giorno, e ha permesso a moltissime donne - nonostante gli impegni lavorativi - di avere piu’ versatilità nel perseguire un percorso di miglioramento fisico. Grazie all’allenamento da casa si sono annullati i tempi morti per lo spostamento casa – palestra e tutte le altre scomodità di quest’ultima come farsi la doccia negli spogliatoi, gli sguardi a volte indesiderati che ricevi in sala pesi quando ti alleni, finendo per allenarti per meno di un’ora, ma impiegandoci tra una cosa e l’altra 2 o 3 ore in tutto. Tutti elementi questi, che prima o poi facevano mollare tutto. Noi di Bootyque con i nostri servizi personalizzati online, seguiamo mamme, imprenditrici, studentesse, dipendenti. libere professioniste e tutte riescono a far conciliare il benessere fisico alla vita di tutti i giorni proprio grazie al fatto che si allenano da casa, pur avendo un continuo supporto e una totale presenza da parte di tutto il nostro team.”

In cosa consiste il metodo Bootyque?

“E’ il metodo che ho studiato, collaudato e brevettato dopo più di 10 anni di studi ed esperienze oltreoceano nel mondo del fitness femminile. Si tratta di una strategia di allenamento focalizzata sul rimodellamento delle curve femminili, in particolare sullo sviluppo dei glutei, per farli acquisire voluminosità, tonicità e rotondità. Il Metodo Bootyque è nato dalla fusione di tre elementi imprescindibili per il raggiungimento di risultati straordinari:

4. esercizi di ultima generazione provenienti dai massimi esperti di fitness femminile oltreoceano - che non hanno niente a che vedere con i più tradizionali squat e affondi - e usati dalle stesse celebrità di Hollywood come Margot Robbie, Kendall Jenner e Miley Cyrus;

5. Tradizione millenaria dello yoga, utilizzata per migliorare la mobilità e la flessibilità prevenendo così qualsiasi infortunio muscolo-tendine, e creando allo stesso tempo una curva sinuosa e attraente che solleva il lato B e lo fa sporgere visibilmente;

6. Teoria anatomica della chirurgia estetica per la conformazione glutea, il fattore più importante di allenamento e alimentazione quando si vogliono ottenere risultati eccellenti e quasi istantanei. Perché ci sono glutei che esigono allenamenti per essere volumizzati e tonificati, glutei che hanno bisogno di un lavoro sulla circolazione, altri che vanno “rimpolpati” lavorando sulla ricostituzione per esempio nella parte alta, o al contrario nella parte inferiore.

Questa è l'innovazione del metodo intorno al quale sono costruiti i nostri protocolli di allenamento, tra cui quello di punta, ovvero il “Protocollo VIP”, indicato per tutte quelle donne e ragazze che scelgono di affidarsi a Bootyque, con l’intenzione di rimodellare il proprio corpo per ottenere quel fisico che si è sempre e solo visto su vip, influencer e celebrità”

Il protocollo VIP si chiama così perché seguite anche influencer e persone famose?

“Si, abbiamo seguito in tutti questi anni centinaia di Influencer, vip e donne dello spettacolo, ad oggi abbiamo moltissimi nomi di Influencer che hanno fatto parte e fanno tutt’ora parte del Team Bootyque.

Il nostro è il primo metodo italiano di fitness creato per modellare esclusivamente il corpo femminile, in particolare i glutei, ad essere sfruttato dalla maggior parte delle influencer che spopolano su instagram.

Un esempio? Antonella Fiordelisi, Alice Brivio, Alessia D’Amato, Martina Bottiglieri, Giulietta Cavaglià, Melissa Santachiara…

Tuttavia “Protocollo VIP” si chiama così anche per un altro motivo: noi di Bootyque crediamo fermamente che ogni donna e ragazza si meriti davvero di sentirsi la propria celebrità preferita, smettendo di invidiare il fisico di modelle, influencer e donne della tv, ma iniziando a trattare con cura e amore il proprio corpo.”

Quali sono i risultati?

“I risultati sono per la maggior parte donne che rivoluzionano il loro fisico già in sole 12 settimane, tutti cambiamenti che possono essere visionati nelle nostre pagine social con migliaia di risultati tra prima e dopo e testimonianze di chi fa parte dei percorsi di Bootyque.

I risultati si vedono soprattutto per:

-riduzione del gonfiore addominale e pancia più piatta e scolpita anche grazie al fatto che si prediligono tecniche diverse dai classici crunch

- riduzione della ritenzione idrica e della cellulite

- dimagrimento solo quando necessario e sicuro

-gambe, cosce e quadricipiti che – al contrario di quello che spesso succede in palestra- non si ingrossano ma anzi, si assottigliano rendendo le gambe più slanciate, femminili e affusolate

- glutei che acquisiscono pienezza, rotondità, tonicità e volume

Ad oggi il nostro metodo è stato applicato con successo da più di 4.000 donne e ragazze in tutta Italia”.