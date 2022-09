CHI ERA GORBACIOV: CONVEGNO EURECA CON L'AMBASCIATORE RUSSO, VATTANI E SANGIULIANO

05 settembre 2022 a

a

a

Chi è stato davvero e che disegno politico coltivava Mikhail Gorbaciov? Riteneva che il comunismo fosse finito, oppure voleva rigenerarlo e salvare l’URSS? Le sue riforme sono fallite sul piano economico o sono state le resistenze interne a costringerlo alla resa? Se l’Occidente l’avesse sostenuto come lui chiedeva oggi non avremmo una Russia in cerca di riscatto, la guerra in Ucraina e il rischio di ulteriori e forti tensioni a livello internazionale?

Pochi giorni dopo la scomparsa dell’uomo che passerà alla storia come colui che ha scritto la parola fine sulla Guerra fredda, sono queste le domande alle quali EURECA - Idee per l’Italia e l’Europa, cercherà di dare risposta attraverso le testimonianze dirette e le analisi di chi Gorbaciov l’ha incontrato in più occasioni e in momenti cruciali. L’incontro, dal titolo "Gorbaciov: chi era, cosa resta", si terrà Mercoledì 14 Settembre alle ore 17:00 presso il Centro Congressi Roma Eventi di via Alibert 5a.

Un dibattito al quale parteciperanno Alexander Avdeev, ambasciatore russo presso la Santa Sede, diplomatico di grande esperienza e che ha avuto modo di conoscere Gorbaciov molto da vicino e molto bene. L’ambasciatore italiano Umberto Vattani, membro del Consiglio Scientifico di EURECA, per due volte segretario generale della Farnesina e testimone diretto, durante il suo incarico di consigliere diplomatico del Ministro degli Esteri Andreotti, degli sforzi compiuti dall’Italia per convincere gli Stati Uniti a sostenere economicamente l’allora capo del Cremlino. Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, il quale, autore di un libro importante dedicato a Putin e alla Russia, ci aiuterà a capire cosa ha favorito, dopo l’uscita di scena di Gorbaciov, il riaccendersi dell’imperialismo russo. E Andrew Spannaus, giornalista americano, che a sua volta accenderà i riflettori sulla politica, di ieri e di oggi, della Casa Bianca verso Mosca.



A moderare il dibattito, Angelo Polimeno Bottai, giornalista parlamentare del Tg1 e presidente di EURECA. con il supporto tecnico di Claudio Verzola.