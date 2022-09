Soledad Atienza, Rettrice IE Law School (IE University): "Ecco quali sono le nuove sfide per chi studia giurisprudenza"

21 settembre 2022 a

Soledad Atienza, Rettrice IE Law School (IE University), spiega quali sono le maggiori sfide per gli studenti di giurisprudenza e i professionisti del settore legale tra 5 o 10 anni: "Gli studenti di giurisprudenza e i futuri giuristi dovranno formarsi per gestire agli aspetti legali di una società globalizzata e digitale. Un’economia globale richiede servizi legali transnazionali, e un mondo digitale richiede professionisti legali, che siano avvocati, giudici, accademici, in grado di comprendere, analizzare e disciplinare le implicazioni legali della digitalizzazione. Sarebbe auspicabile per gli attuali studenti di giurisprudenza ricevere una formazione giuridica globale in grado di prepararli a lavorare in una società digitalizzata".

Poi la rettrice della IE Law School spiega qual è l’attuale processo di impatto e implementazione delle strategie tecnologiche nel settore legale: "Nel settore legale è in corso una trasformazione dovuta, in parte, all’uso della tecnologia nei servizi legali. L’introduzione della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nella pratica legale rende la professione più efficiente, consente ai professionisti di concentrarsi su questioni legali dal valore aggiunto e ha un impatto positivo sui clienti. Molti studi legali, in particolare quelli internazionali e grandi studi di diritto societario, stanno già sperimentando i benefici degli investimenti nella legal tech. Credo, però, che ci sia ancora molto spazio per estendere la tecnologia del diritto e che tutti gli avvocati, compresi quelli degli studi boutique e degli studi locali, potrebbero trarre beneficio da un uso approfondito della tecnologia".

Infine Soledad Atienza spiega in che modo la IE Law School lavora per promuovere la conoscenza tecnologica e sviluppare progetti ad impatto sociale ed economico: "La IE Law School è una scuola di giurisprudenza trasversale, globale e multidisciplinare, e forma avvocati in grado di esercitare la professione in una società globalizzata e digitale. Nell’anno accademico 2022/23, la IE University arricchirà la formazione dei suoi 8.000 studenti in 140 Paesi con ulteriori esperienze immersive. A tal proposito, stiamo integrando la nostra offerta accademica con tecnologie immersive, quale la Realtà Estesa (XR), un’interfaccia emergente che funge da ponte tra il mondo fisico e quello digitale, tra cui la Realtà Virtuale (VR) e la Realtà Aumentata (AR). Questo approccio all’uso della tecnologia è un nuovo passo per la nostra istituzione, che lavora per promuovere cambiamenti positivi attraverso l’istruzione, l’innovazione e la ricerca. Offriamo corsi di tecnologia in tutti i nostri programmi (laurea, master ed executive education), e ci aspettiamo che i nostri studenti analizzino e riflettano sulle nuove sfide legali che possano derivare da una società digitalizzata - dalla cybersecurity alla privacy, dagli smart contract alla regolamentazione del nuovo ambiente di lavoro. Gli avvocati, in quanto architetti della società, sono chiamati a contribuire alla risoluzione dei problemi sociali globali. Alla IE Law School, con lo stesso impegno e la stessa passione che ci caratterizza, ripensiamo in modo continuo l’istruzione superiore e stiamo reinventando l’istruzione giuridica del XXI secolo. Sono inoltre molto orgogliosa di annunciare che la Facoltà di Giurisprudenza della IE ha appena lanciato il Jean Monnet Centre of Excellence for Law and Automation (Lawtomation), un’iniziativa cofinanziata dalla Commissione Europea, incentrata su tre filoni di ricerca: E-justice, Automated State e Algorithmic Bosses".