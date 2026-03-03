Ploom e GCDS sfilano insieme durante la Milano Fashion Week

Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, torna a collaborare con GCDS in occasione della Milano Fashion Week, con un sodalizio che celebra la fusione tra estetica visionaria e lifestyle contemporaneo.

La sinergia tra i due brand è iniziata in passerella: durante il fashion show GCDS, Ploom ha dialogato con l’universo creativo del brand attraverso accessori esclusivi ad hoc, come l’inconfondibile “ploom case” realizzata da Giuliano Calza proprio prendendo ispirazione dalla Comma Bag, iconica e inconfondibile borsa di riferimento di GCDS. Elementi, quindi, pensati non solo come funzionali, ma come dettagli di stile capaci di completare i look della collezione e valorizzare l’incontro tra moda e tecnologia.

Compatto, sofisticato e altamente tecnologico, Ploom si conferma così come vero e proprio accessorio identitario e riconoscibile, in grado di coniugare performance e cura estetica, offrendo esperienze uniche ai suoi consumatori adulti.

A seguire, il GCDS 10th Year Anniversary After Party powered by Ploom ha acceso il Palazzo del Ghiaccio di Milano con uno tra gli appuntamenti più attesi del calendario: una notte in cui musica, creatività e socialità hanno celebrato l’energia condivisa dei due brand.

L’atmosfera ha rievocato idealmente quella della Tabaccheria GCDS, il progetto natalizio che aveva segnato il precedente capitolo della collaborazione tra Ploom e il brand. Un takeover urbano capace di trasformare una storica tabaccheria milanese in uno spazio di incontro e sperimentazione.

In continuità con questo percorso, Ploom rafforza la propria presenza nei contesti della moda, dell’arte e della cultura, costruendo connessioni autentiche con la sua community adulta e affermandosi fra i principali attori dei contesti creativi italiani.

