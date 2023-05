Banca Generali Private raddoppia il proprio impegno con il progetto "It's padel time"

02 maggio 2023 a

Banca Generali Private rafforza il suo sostegno al mondo dello sport italiano con un progetto interamente dedicato alla valorizzazione del padel sul territorio nazionale e dei suoi campioni italiani. Il progetto – denominato “It’s padel time” – consolida, per il secondo anno consecutivo, il supporto della prima banca private di Piazza Affari a uno degli sport a maggior tasso di crescita a livello italiano. “Siamo felici di rinnovare l’impegno nel padel per promuovere, grazie a questa nuova avventura, la diffusione di una disciplina sportiva che sta rapidamente entrando nel cuore di un numero sempre maggiore di italiani. La vicinanza allo sport rappresenta ormai parte integrante del dna di Banca Generali, grazie alla sua capacità di diffusione di valori positivi e alla forza che ha nel parlare direttamente alle nuove generazioni. Ci auguriamo che il nostro contributo possa rappresentare un’ulteriore spinta per questa disciplina, consentendo a sempre più italiani di avvicinarsi a una sana pratica sportiva in costante ascesa”, ha sottolineato Marco Bernardi, vice-direttore generale di Banca Generali.

L’impegno di Banca Generali Private sui campi da padel parte dall’esempio dei grandi campioni. La “scuderia” di testimonial della banca vede infatti due ambassador d’eccezione. Si tratta di due tra i migliori giocatori del padel italiano: Lorenzo Di Giovanni ed Emily Stellato, confermati anche per il 2023. Il brand della banca comparirà sull’abbigliamento di gara dei due atleti già dalle prossime gare del World padel tour e accompagnerà gli atleti in tutti i tornei nazionali e internazionali. “Confermo la mia felicità nel far parte del team di Banca Generali Private. Il fatto che un brand così importante decida di investire e consolidare il suo impegno nel padel è una bellissima notizia”, spiega Lorenzo Di Giovanni. Oltre alla vicinanza ai due fuoriclasse italiani, “It’s padel time” concentra la sua azione sul territorio, portando questa disciplina al grande pubblico attraverso un piano declinato su tutta la Penisola. Da domani prenderà infatti il via anche un grande tour nazionale “It’s padel time” con nove tappe già confermate in un evento che porterà lo spettacolo, l’agonismo e le emozioni del padel in giro per l’Italia. Questi gli appuntamenti: Lecce –Salento Tennis Center il 29 aprile; Milano, City padel Milano-Vigorelli il 13 maggio; Torino, Monviso padel Club il 20 maggio; Roma, Villa Pamphili padel club il 27 maggio; Firenze, Centro padel Firenze il 27 maggio; Busto Arsizio, Eolo sport city il 27 maggio; Treviso, Sporting life center il 24 giugno; Carugo, Elle padel club il primo luglio; Noale, Oasi padel club, il 16 settembre.

Dopo il successo dell’edizione 2022 – conclusa con nove tappe, oltre 200 giocatori e quasi 50 ore di gioco complessive, “It’s padel time” è così pronto a raddoppiare. Nel suo percorso il tour toccherà anche City padel Milano–Vigorelli, quello che è a tutti gli effetti uno dei centri sportivi di riferimento del padel nazionale e, insieme, la casa del padel targato Banca Generali Private. Qui, dove l’ingresso e tutto il perimetro del centro riportano infatti il brand della banca, gli stessi dipendenti dell’istituto giocano con regolarità e la presenza dell’unica tappa milanese su questi campi certifica il ruolo chiave del centro nella strategia di Banca Generali Private. Il padel, arrivato in Italia solo pochi anni fa, si sta confermando come lo sport più di tendenza del momento, capace di registrare numeri da record sia nella crescita dei praticanti che nella costruzione di nuovi campi, che oggi sono più di 7.500 su tutto il territorio nazionale. Il progetto di Banca Generali Private nel padel è stato sviluppato con il supporto della Da srl, agenzia di sport marketing di Demetrio Albertini: “Ho scoperto il padel nel lontano 2003, è uno sport eccezionale, capace di unire grande competitività e socialità, e i trend di crescita lo dimostrano. Banca Generali lo ha capito e per il secondo anno accompagnerà lo sviluppo di questa splendida disciplina sia ai vertici, supportando gli atleti di punta, sia alla base, diffondendo la pratica ovunque in giro per l’Italia”.