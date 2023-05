acnerevolution: il metodo della dottoressa Mordente raccontato da Forbes

Francesco Fredella 16 maggio 2023 a

Di Ines Mordente, medico e dermatologa con oltre vent'anni nel settore, parla anche Forbes.it: la famosa rivista di business che annovera, nella parte on line, anche grandi professionisti.

"Mi sono innamorata di questa branca dai 18 anni e ho deciso di farne subito la mia professione. L’esperienza di vita e lavorativa all’estero è stata molto formativa e mi ha permesso di apprendere uno stile di lavoro innovativo, basato sul problem solving”, dice la dottoressa in un'intervista a Forbes.it. Ines Mordente cura tutte le malattie della pelle: acne, macchie della cute e cicatrici, cura dei capelli e trattamenti di medicina estetica rigenerativa del viso e corpo.



Per lei resta fondamentale il dialogo con i pazienti, un vero punto di forza. “La mia soddisfazione più grande è raggiungere l’obiettivo di gratificazione del mio assistito. Il mio metodo è un percorso nato dall’esperienza sul campo clinico di 20 anni, che unisce la sfera puramente dermatologica, insegnando a tutte le sue pazienti i segreti per una corretta skincare, alle terapie dermoestetiche come Peeling, laser o altro; grazie a questa combo, che parte da una diagnosi clinica approfondita si stabilisce un percorso super personalizzato di terapie dermoestetiche, durante il quale il paziente vive una rinascita fisica e mentale che porta a una maggiore sicurezza, in poco tempo”, svela.



Oggi si può parlare di metodo Mordente grazie al suo metodo #acnerevolution. Sempre Forbes.it parla di "un percorso di cura della pelle che parte dalla diagnosi accurata ad una personalizzazione terapeutica di ogni passo quotidiano stravolgendo le abitudini di skincare e beauty routine dei pazienti, che vengono educati a vivere perfettamente a loro agio in una pelle sana". E la dottoressa Mordente dice: “Raggiungere la pelle sana è’ uno stile di vita, ciò vuol dire avere i giusti comportamenti durante la giornata. Questi partono da una corretta alimentazione e uno stile di vita sano a 360’; E’ importante saper riconoscere i limiti della pelle in base anche al lavoro svolto. Una persona che lavora davanti al pc, ad esempio, può avere malattie vascolari o della pelle. Alla base di tutto c’è una corretta consapevolezza per arrivare alla guarigione”.