Uomini e Donne, Alice Barisciani: "Coppie scoppiate perché erano scelte di business". E sul trono a settembre? 

Il mondo dei fan e telespettatori di Uomini&Donne, famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha avuto modo di conoscere Alice Barisciani come corteggiatrice di Federico Nicotera, ex tronista del trono classico della scorsa edizione. La ragazza non è stata la fatidica scelta del romano, che invece ha preferito uscire dal programma con Carola Carpanelli, anche se ad oggi la storia tra i due sembra ormai naufragata del tutto. Oggi abbiamo intervistato Alice e l’ex corteggiatrice ha commentato la fine della storia tra Nicotera e Carpanelli, per poi commentare i protagonisti dell’attuale edizione di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia e cosa significherebbe per lei un’eventuale opportunità di salire sul trono della prossima edizione del talk show dei sentimenti della tv italiana.

Ciao Alice, come va? Come prosegue l’estate?

«Ciao a tutti, l’estate procede come dico io “alla grande” (ride), sono circondata da persone a me care anzi carissime, ne ho conosciute altrettante favolose che mi riempiono continuamente il cuore e soprattutto… mi sto divertendo come una “matta”. Ne avevo decisamente bisogno dopo un periodo mio personale non facile!».

Hai partecipato come corteggiatrice nell’ultima edizione di Uomini&Donne, quasi tutte le coppie del trono classico sono scoppiate dopo poco tempo. Secondo te perché?

«Lo sapete sono una persona molto schietta e sincera... a volte questo mio lato viene travisato in “cattiveria”, ma semplicemente mi definisco senza filtri e preferisco dire ciò che penso... e penso che le coppie siano scoppiate semplicemente perché non erano scelte di cuore, ma scelte di business. Però ognuno fa ciò che vuole, io sono felice così!».

Anche Federico e Carola hanno dichiarato che il loro amore è finito, te lo saresti mai aspettato?

«Sì, me lo aspettavo... però mi dispiace, non auguro a nessuno il “male”».

Stai seguendo l’attuale edizione di Temptation Island? Che cosa pensi di Gabriela e Giuseppe che sono usciti insieme dopo un secondo falò di confronto?

«Gabriela e Giuseppe sono entrati che avevano problemi di fiducia... soprattutto lei. Lui non l’ha aiutata, anzi ha solo peggiorato le cose, altro che American boy! Poi lei “giustamente” si è fatta il suo percorso pensando a sé stessa. L’unico errore che ha fatto è stato tornarci insieme... lui palesemente è tornato solo perché l’ha vista con un altro, io l’avrei fatto correre ancora un po’».

Se ti fosse stata data l’opportunità di partecipare come single e tentatrice, avresti accettato?

«Sono in un periodo della mia vita dove accetterei tutto ciò che mi viene proposto... perché ho fame di nuove esperienze e voglia di mettermi in gioco... quindi sì, perché no!».

In prospettiva settembrina ti vedremo sul trono? Che cosa significherebbe avere una seconda chance per trovare il ragazzo della propria vita?

«Come ho già detto, accetterei tutto ciò che mi viene proposto… e onestamente pensandoci sarebbe un buon riscatto per me, si potrebbe definire anche “rivincita” personale, penso di meritarlo un amore VERO».

Ti è mai sfiorata l’idea di voler provare a partecipare ad un reality come quello del Grande Fratello?

«Ripeto, perché no? Tutto fa bagaglio… ma so che c’è chi ci sta provando ad entrare in modo sfegatato, quindi cedo tranquillamente la poltrona (ride)».



di Lorenzo Pugnaloni