"Made in dreams": il film sull'italiano che ha costruito l'America

Dopo l'anteprima negli Stati Uniti dove il film ha ottenuto un notevole successo, dal 6 giugno, “MADE IN DREAMS”, arriva anche nei nostri cinema. Distribuito da Daitona, racconta la storia di Amadeo Peter Giannini, un geniale italiano che ha fondato Bank Of America ed ha contribuito alla nascita di Hollywood. Sì, un italiano con delle capacità straordinarie e una volontà di ferro. Per tutti gli altri uomini capaci di resistere nella vita credendo in un ideale, segnaliamo volentieri questo documentario che sa parlare di etica, di valori e di coraggio. Ma come ha potuto Giannini farsi strada venendo da una famiglia di emigranti che l'unico esempio che poteva insegnarli era l'onesta e la legalità? Non era mica poco. Non è solo il denaro a rendere capace un uomo di puntare in alto nella vita.

Pensate ai tanti “sbarbatelli” figli di papà che, pieni di soldi, non smettono mai di crescere, di diventare uomini, di assumersi delle responsabilità. Giannini lo ha fatto e ha vinto. Si è fatto strada nel mondo della finanza, grazie alla sua visione etica e progressista, dando la possibilità ad altri immigrati di realizzare il loro sogno, usufruendo di prestiti che nessuno, oltre Giannini, gli avrebbe mai concesso. Il documentario è stato realizzato con l'utilizzo di materiali inediti avuti dall'Academy, la Library of Congress, il Bison Archives e l'Istituto Luce. La storia viene raccontata con immagini di repertorio attraverso la voce di Giorgio Cantarini (Il Gladiatore), che nel film è Dago, lo stereotipo dell'immigrato italiano che approda negli Stati Uniti. Il film uscirà in occasione del 120° Anniversario di Bank of Italy. È scritto e diretto da Valentina Signorelli e Cecilia Zoppelletto, che hanno fatto un ottimo lavoro.