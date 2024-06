Energia, al G7 incontro di Meloni e Biden con Cattaneo e Descalzi

Al tavolo anche Larry Fink, CEO di Blackrock, e Satya Nardella, CEO di Microsoft

Il Piano Mattei sarà tra i temi chiave del G7 al via oggi a Fasano in Puglia. Nel pomeriggio a Borgo Egnazia, al side event 'Partnership for global infrastructure and investment' insieme alla premier Meloni e il Presidente Usa Biden parteciperanno gli amministratori delegati di Enel Flavio Cattaneo, di Eni Claudio Descalzi, di Sace Alessandra Ricci e di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco oltre al numero uno di Blackrock Larry Fink e al Ceo di Microsoft Satya Nadella. L’incontro, fortemente voluto dalla Presidenza del Consiglio, ha l’obiettivo di allargare il confronto su strategie e interventi nel Continente Africano ai grandi protagonisti dello scenario economico nazionale e internazionale.