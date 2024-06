Coldiretti: "La lotta all'italian sounding una priorità per tutelare il vero Made in Italy"

24 giugno 2024 a

"La lotta all’italian sounding, anche quello fatto da aziende italiane, una vergogna per il nostro Paese, è una priorità per tutelare il vero Made in Italy. Negli Stati Uniti e in ogni parte del mondo": lo scrive Coldiretti in un post su Instagram. A corredo un filmato in cui vengono citati alcuni esempi, come la pasta di grano americano prodotta negli Usa e venduta col tricolore da una nota marca italiana; il Parmesan; il vino Chianti Sangiovese della California. "Il falso Made in Italia negli Stati Uniti - si legge ancora - vale oltre 40 miliardi di euro. L'export italiano negli Stati Uniti vale quasi 7 miliardi di euro".