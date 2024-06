Le due puntate TV organizzate da Micromegas e dai vincitori della Challenge del Master di Luiss Business School di Milano

27 giugno 2024 a

La prova finale del Master della Luiss Business School in “Marketing Management – Major in Corporate Event, PR & Communication”, della sede di Milano, diretta dai docenti Luca Pirolo e da Lorena Fragassa, prende vita come una vera prova sul campo per testare le capacità organizzative e di team degli studenti della Luiss.

Come è accaduto due settimane prima con il corso della sede di Roma, oggi Micromegas ha messo a disposizione i propri studi televisivi e tutto lo staff di regia per produrre due puntate TV di 45 minuti ciascuna condotte dal Vicedirettore del TG de La7 Andrea Pancani, che ha moderato gli ospiti in studio e in collegamento.

Il compito assegnato agli studenti, organizzati in gruppi di lavoro, era la realizzazione completa di una puntata televisiva: dal tema, ai contenuti, agli speaker alla totale produzione fino al più piccolo dettaglio. La qualità dei lavori vincitori di questa edizione è stata accompagnata anche dall’importanza e dall’attualità dei temi sviluppati: l’energia nucleare e la salute mentale nei giovani.

Energia Nucleare:

Ospiti a favore e ospiti contro per affrontare la questione dell’indipendenza energetica, sicurezza, know-how militare, scorie, investimenti per la fusione nucleare e alternative rinnovabili. In studio:

Ermete Realacci - Ambientalista e Politico

Nicola Armaroli - Chimico e Dirigente di Ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Alessandro Lanza - Professore di Energy and Environmental Policy all’Università LUISS

Salute mentale nei giovani:

Nonostante negli ultimi anni si sia verificato un fenomeno di graduale apertura sulla tutela della salute mentale, ci sono dati sull’aumento di disturbi come ansia, depressione e stress tra i giovani. Come dare ai giovani gli strumenti per affrontare e tutelare la propria salute mentale al pari di quella fisica? Come questi due aspetti sono correlati? Il focus della puntata è su due mondi che incidono e si collegano al benessere mentale: il mondo lavorativo e quello sportivo e fisico. In studio:

Felice Valente - Executive Coach e Consulente di People & Organization all'Università LUISS

Chiara Bisconti - Scrittrice e Consulente per le risorse

Michaela Fantoni - Psicoterapeuta e Psicologa sportiva dell'AC Milan giovani

Antonino Tamburello - Psichiatra

L’accordo tra Luiss Business School e Micromegas prevede inoltre un ulteriore e finale sviluppo delle Challenge vincenti: i temi saranno proposti dal vivo nel corso della quarta edizione della Rassegna Culturale “Mediterranea – La Civiltà Blu” che si terrà a Sabaudia il prossimo mese di agosto.