A settembre a Roma torna Viva l'Italia, l'evento espositivo interforze di Cinecittà World

Un’occasione per vedere da vicino auto storiche, aerei, simulatori di volo, “gazzelle”, “volanti”, laboratori della polizia scientifica, mezzi militari, autopompe, bande e unità cinofile. Ci sarà tutto questo nell’ottava edizione Viva l’Italia, l’evento espositivo e dimostrativo interforze che anche quest’anno avrà luogo a Cinecittà World – il parco divertimenti del cinema e della tv a Roma - i primi due weekend di settembre (dal 6 settembre all’8 settembre e dal 14 settembre al 15 settembre). Anche in questa edizione, per ogni biglietto speciale legato all’evento saranno devoluti 5 euro per l’attività benefica verso gli enti assistenziali familiari di Forze Armate e Forze dell’Ordine e l’Anafim, l’associazione nazionale per l’assistenza dei figli dei dipendenti del ministero della Difesa con disabilità. Lo scorso anno, grazie alla manifestazione, Cinecittà World ha consegnato un assegno di oltre 60mila euro agli enti assistenziali.

Il tema scelto per questa edizione è “Campioni di Sport, Campioni di Vita”, un omaggio in previsione dei grandi appuntamenti sportivi estivi come le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi. La kermesse 2024 è stata presentata da alcuni atleti dei vari corpi insieme a Stefano Cigarini, amministratore delegato del Parco, e al colonnello Carlo Colaneri, capo ufficio sport paralimpico della Difesa, presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del personale penitenziario “Giovanni Falcone”.

Tra i presenti: Andrew Howe (Aeronautica Militare, lunghista e velocista), Riccardo Meli (Fiamme Gialle, medaglia d’argento agli Europei di Roma 2024 nella staffetta 4x400) e il finanziere Alessandro Fusco (plurimedagliato ai Campionati assoluti di nuoto nei 200 metri rana).

In collegamento Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre, medaglia d’oro agli Europei di Atletica di Roma nei 5.000 e nei 10.000 metri). Presenti anche 150 giovani aspiranti atleti del Foro Italico Camp di Sport e Salute.

«Viva l’Italia non è solo un evento, è una possibilità unica per ammirare da vicino le professionalità delle Forze armate e delle Forze dell’ordine italiane», ha sottolineato Cigarini.