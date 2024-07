La bellissima Pescara meta del programma di Rai 1 “Azzurro… storie di mare”, condotto da Beppe Convertini

16 luglio 2024 a

Le telecamere di Rai1, hanno immortalato gli scorci meravigliosi della città dannunziana, un centro dinamico che si sta trasformando senza stravolgere le sue radici ma valorizzando le sue peculiarità. Nel corso della trasmissione, si potrà entrare nel vivo di una attività tradizionale, qual è la pesca, scoprendo i segreti delle vongolare, per poi imparare alcune ricette tipiche marinare sul motopeschereccio di Claudio Lattanzio chiamato “Nonno Remo". A narrare la storia marinara di Pescara è stato Riccardo Padovano. Le telecamere di Azzurro guidate da un esperto del territorio Ivan Antonio Giampietro, hanno immortalato anche il passaggio elegante di tre battelli da canottaggio dirette dal Presidente del circolo canottieri Umberto Di Bonaventura. Franca Spina e Sandro Fanese, noti cuochi pescaresi del lido "La Tramontana", hanno deliziato tutti con un autentico "Brodetto" abruzzese, e molteplici piatti tradizionali serviti su una tavola imbandita in riva al mare. Convertini, si è trasferito successivamente nella parte nord di Pescara in compagnia del cantante, tenore e musicista Piero Mazzocchetti che si è esibito sul litorale insieme al mandolinista Francesco Mammole, al chitarrista Alfonso Brandi e con una suggestiva esibizione dei ballerini Georgiana Gaman e Davide Storto. Non solo mare e pesca, le telecamere hanno visitato anche il Museo delle genti d’Abruzzo, nella sezione delle Genti di Mare, una struttura che racconta la storia di questa terra e conduce i visitatori alla scoperta del popolo abruzzese. A fare da guida, Mirko Mascioli. La giornata ha culminato con la toccante narrazione di un salvataggio eroico compiuto grazie all'intervento di un coraggioso cane presso i trabocchi locali, testimonianza del profondo legame tra uomo e mare in questa regione. In particolare, Pescara, da sempre dinamica e vitale, negli ultimi anni ha incrementato notevolmente il volume di affluenza turistica avendo ottenuto per 4 anni consecutivi il riconoscimento della Bandiera Blu, dal 2021 ad oggi: una certificazione, in particolare sulla qualità delle acque, che ha permesso al capoluogo adriatico di diventare meta turistica per persone provenienti da ogni angolo del mondo. Guido Piovene, alla fine degli anni ’50, diceva: “Gente di tutto l’Abruzzo scende a Pescara, Mecca e miraggio dei popoli di montagna”. Pescara, quindi, rappresenta il centro nevralgico del tempo libero e del divertimento, forte di un passato glorioso che l'ha resa grande. Appuntamento fissato a sabato 10 agosto ore 12:00 su Rai 1 per conoscere Pescara più da vicino. Grande soddisfazione da parte del Sindaco Carlo Masci che ha commentato così le registrazione di “Azzurro… storie di Mare” dedicato a Pescara: “Mai come negli ultimi anni, Pescara è stata così protagonista a livello nazionale e internazionale per le sue bellezze, per il suo mare, per la sua poliedricità. Il mondo marinaresco rappresenta le fondamenta dello sviluppo della nostra città. Per noi una vita senza mare è impossibile da concepire. Abbiamo la fortuna di vivere in un’oasi. Pescara è questa, è bellissima, unica, storica, moderna”.