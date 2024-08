Lavoro, Giovine (FdI): “Presentata PdL a sostegno lavoratori commercio. Garantire chiusura strutture durante sei festività nazionali”

13 agosto 2024 a

“Stamattina ho depositato una proposta di legge per garantire la chiusura degli esercizi commerciali durante le principali festività nazionali: Capodanno, Pasqua, il Primo Maggio, Ferragosto, Natale, Santo Stefano. Un provvedimento di buon senso che si pone l'obiettivo di superare quanto previsto dal decreto "Salva Italia" del Governo Monti, che aveva sottratto a regioni e comuni la facoltà di regolamentare le aperture festive. Una proposta di legge che mira a migliorare la qualità della vita di lavoratrici e lavoratori, a partire da quelli occupati nel settore della grande distribuzione". Cosi il deputato di Fratelli d’Italia, On. Silvio Giovine in una nota stampa.

"L’ambizione è duplice: consentire a migliaia di impiegati nel settore del commercio di trascorrere queste feste con le proprie famiglie e, contestualmente, dare supporto e attenzione ai negozi di vicinato, sentinelle dei centri storici e dei quartieri, che non solo svolgono un ruolo commerciale ma anche una importante funzione sociale" spiega il Deputato. "Le liberalizzazioni di Monti hanno infatti penalizzato in primis queste piccole realtà, che hanno dovuto confrontarsi con una concorrenza più attrezzata per le aperture festive, trovandosi a sostenere maggiori costi a fronte di margini di profitto inferiori. Sarebbero escluse, ovviamente, dal campo di applicazione della norma tutte le attività funzionali a garantire servizi per cittadini e turisti come, per esempio, bar e ristoranti, gli esercizi situati nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali o nelle aree di servizio autostradali, gelaterie e sale cinematografiche".

"Un provvedimento che, qualora venisse approvato, risulterebbe totalmente in linea con previsioni analoghe adottate in diversi Paesi europei come Germania, Francia e Spagna, dove è già prevista una limitazione più o meno forte delle aperture festive e addirittura domenicali in alcuni casi" continua ancora Giovine, che conclude "ringrazio i tanti colleghi che stanno sottoscrivendo la pdl, a partire dal presidente dei deputati Fdi Tommaso Foti e il presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto”.