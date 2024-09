Prima Assicurazioni partner di Red Bull in occasione della MotoGP di Misano

03 settembre 2024 a

a

a

Prima Assicurazioni ha sempre cercato di essere innovativa. Innovativa innanzitutto per l’idea da cui è nata: quella di proporre, all’interno di uno scenario competitivo tradizionale, servizi assicurativi fruibili attraverso una tecnologia disegnata per essere subito accessibile, a misura d’uomo. Innovativa per la volontà di offrire un’esperienza concreta ai propri clienti, di creare valore nella relazione con il pubblico, con la gente. Per il desiderio di mettere le persone, al centro; da qui l’idea di attivare partnership con brand affini, con cui condividere valori, strategie, elementi di sostanza, esplorando nel contempo linguaggi nuovi, un modo diverso di comunicare la propria essenza.

Così nasce l’alleanza con Red Bull, cui Prima Assicurazioni è legata dalla comune passione per il motorsport, mondo nel quale è entrata dalla porta principale diventando nel 2022 Title Sponsor del Team Pramac Racing, vittorioso nel Campionato del Mondo per Team nel 2023. Un brand giovane e innovativo, Prima Assicurazioni, nato soltanto nel 2015 e in pochi anni affermatosi sul mercato italiano come uno dei player principali nel settore motor (il prossimo anno si celebra il suo decimo anniversario) si lega ad uno dei brand più popolari al mondo, esempio di innovazione per il suo modo di comunicare non soltanto agli appassionati di motori.

L’impegno in MotoGP è dunque il fil rouge della partnership che darà vita a due eventi molto diversi realizzati in questo finale di 2024. Il primo si svolgerà nella terra dei motori: si tratta del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, dal 6 all’8 di settembre prossimi. Red Bull è Title Sponsor di uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale, con una presenza di pubblico che è arrivata a oltre 140.000 persone nel 2023. Un evento non solo sportivo, trasformato da Red Bull in una leva di marketing territoriale straordinaria. Un contenitore di iniziative rivolte davvero a tutti, dentro e fuori dal circuito, e che verranno offerte da Red Bull insieme a Prima, raddoppiando l’offerta di intrattenimento, di spettacolo, di esperienze esclusive. Il secondo evento al centro della partnership verrà svelato nel corso delle prossime settimane.

“Quella con Red Bull è la prima alleanza che attiviamo con altri brand di valore, affini a noi per motivi diversi, con cui vogliamo sperimentare un nuovo linguaggio di comunicazione, avvicinarci alla gente in modo non convenzionale, parlando del nostro mondo in modo nuovo. La partnership ci consente poi di sfruttare ancora più in profondità il potenziale offerto dalla MotoGP, piattaforma che abbiamo scelto nel 2022 per supportare la crescita di Prima, non solo in Italia. Misano e le iniziative che stiamo sviluppando, e che offriremo al pubblico nel primo weekend di settembre, sono poi lo strumento con cui intendiamo presidiare i grandi eventi mediatici ospitati dal nostro paese, altro filone che intendiamo approfondire nei mesi che verranno. Il 2025 sarà un anno pieno di novità per Prima, nel quale racconteremo, con ancora maggiore intensità, chi siamo, i nostri valori, e non soltanto la nostra visione del business. Le nostre proposte di valore sono dedicate certamente a chi ci accorda la propria fiducia, ai nostri clienti che ci hanno scelto, ma anche a chi decide di seguirci perché condivide quello che diciamo, perché facciamo cose diverse dagli altri, coerenti col nostro modo di essere”. Così George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni.

Prosegue Andrea Balestrino, Country Manager Italy: “Il nostro obiettivo è offrire non solo ai nostri clienti, ma anche al nostro network interno, composto dai dipendenti e dagli agenti, elemento essenziale della nostra crescita recente in Italia, esperienze money can’t buy che rafforzino il concetto di community, il senso di appartenenza a qualcosa di speciale, che vada oltre la bontà dei nostri prodotti o servizi. La famiglia Prima è un luogo in cui succedono cose, in cui le persone sono il centro attorno al quale gravitano le nostre idee, la nostra energia, e di cui è bello fare parte. Sono tante le iniziative che svilupperemo nel prossimo futuro, utilizzando mondi diversi come amplificatori delle nostre qualità, dei nostri principi, offrendo al pubblico una vista diversa sul nostro Brand”.

Tante le iniziative in programma nel weekend di Misano. Molte di queste coinvolgeranno, con meccaniche differenti e premi dedicati, non soltanto chi è già cliente Prima, ma anche semplici appassionati, già alcuni giorni prima dell’evento. La più visibile tra tutte è certamente la nuova area hospitality denominata “L’isola delle rose”, realizzata da Red Bull e Prima insieme, e collocata in una posizione strategica, a ridosso del circuito, da cui godere di una visuale privilegiata su uno dei passaggi più spettacolari del tracciato. In quest’area si svolgeranno tante attività che coinvolgeranno atleti, influencer e ospiti dei due Brand, durante tutto il weekend di gara. Un altro esempio è il van Prima a spasso per la Riviera dal 30 agosto fino al 3 settembre che, una volta individuato e fotografato, permette di vincere biglietti per la gara, o l’accesso allo speciale parcheggio a due passi al circuito, dedicato a Prima, e dotato di un comodo servizio navetta per trasportare gli ospiti. Altri eventi da non perdere saranno le due Red Bull Riders Night, in programma a Riccione e Rimini, rispettivamente il 5 e il 6 settembre: anche qui, tante le iniziative che ingaggeranno il pubblico, durante le spettacolari esibizioni di piloti che voleranno, letteralmente, sopra le teste degli spettatori.

Insomma, accanto a Red Bull, Prima accenderà davvero la Riviera di passione, offrendo al grande pubblico il meglio di due mondi diversi, che hanno scelto Misano per stare insieme e rendere uno degli eventi più attesi dell’anno ancora più speciale. Nel segno del viola e del blu.