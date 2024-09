Venezia, torna Joker con Lady Gaga

Annamaria Piacentini 04 settembre 2024 a

Il mondo di Joker, riapre i battenti dopo il successo del primo film del 2019, inizia come un cine- fumetto per puntare all'amore off limit. Il film mette in mostra la trasformazione di Artur Fleck( Joaquin) , povero, emarginato e affetto da una patologia che lo porta ad difendersi . con una straziante e assurda risata isterica. Nel 2029 “Joker”, ha vinto il Leone d'Oro, , si è aggiudicato due Oscar e più di cento premi nel mondo. Oggi, dalla darsena e vicino alla Mostra ,già c'erano tantissimi giovani che aspettavano il suo arrivo. Stessa attesa anche per Lad Gaga (nel film Harleen), la pop star bellissima nel suo abito nero , con look perfetto e capelli platinati. Ho scoperto che,oltre al glamour ha una voce celestiale, ed è bravissima nel reitare. Intrigante e, per certi versi, paurosa la storia , romantiche le canzoni che i due protagonisti cantano ineggiando l'amore.I due si trovano rinchiusi nell' Arkham Asylum dove si scatena la folie a deux. Scoprono di avere incomune alcune patologie.Incontramo Joaquin Phoenix Lady Gaga,e il regista Todd Phillips che dice: “Dopo 5 anni ci sembrava giusto per il lancio di questo film, tornare al festival di Venezia. Un altro xsequel? No, risponde, la storia credo che finisca qui”. Vediamo cosa dicono i protagonisti:

Joaquin, la musica è determinante in questa storia?

“Sembrava logico continuare con la musica, è dentro l'amore. AbbiaLmo pensato: qui ci vorrebbe

Lady Gaga”. Ed è andata così.

Lady Gaga, la scelta della musica?

“E' ' arrivata con la sceneggiatura che ha proseguito toccando molti temi su Joker e sui sentimenti.Ci permette di esprimerci, di comunicare ogni tipo di reazione.”

Joaquin: la parte visiva sembra una cospirazione...

“E' un film audace , qualcosa di inaspettato, c'è la ricerca dell'amore che da sicurezza, ma la disperazione è sempre presente”.

Nel film è dimagrito, quanto si è dovuto preparare per questo ruolo così difficile?

“In effetti si lavora sempre con un medico che all'occorrenza ci assiste. Però questo film mi èsembrato più complesso. Sì, abbiamo perso peso, io in modo impressionante”.

La scena del valzer è suberba: in quanto tempo l'avete preparata?

Lady Gaga: “Abbiamo provato per molti mesi, ma ci siamo anche divertiti”.

Quali sono le grandi sfide?

Joaquin: “Quando i personaggi sono difficili e tante le aspettative. A volte avrei voluto fermare irumori che venivano dall'esterno in attesa del ciak”

Lady Gaga: “Sono sicura che la musica e il cinema possono cambiare il mondo.”.