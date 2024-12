Le case di Lucy torna con "Incontro con Walter Chiari" a Milano

06 dicembre 2024 a

Dopo il grande successo ottenuto a Firenze con l’Open House della storica dimora di Benvenuto Cellini, Lucia Lombardo torna con Le case di Lucy, l’innovativo format immobiliare che trasforma la vendita di una casa in un viaggio artistico e culturale.

Il 18 gennaio, dalle ore 18:00 alle ore 19:30 (ingresso gratuito su prenotazione chiamando il numero 393 864 4022), si terrà a Milano “UN INCONTRO CON WALTER CHIARI”, una serata unica che renderà omaggio al grande attore, figura centrale del teatro e del cinema italiano. L’evento avrà luogo in una casa in vendita situata nella storica via Moretto da Brescia, un angolo simbolo di arte, cinema e cultura, progettata dall’architetto di fama mondiale Paolo Rizzatto.

LE CASE DI LUCY è l’innovativo format immobiliare italiano ideato da Lucia Lombardo che si ispira al concetto internazionale di Open House, già affermato con successo in diverse parti del mondo. Diversamente dalle tradizionali agenzie immobiliari, questo approccio trasforma le vendite in autentici eventi, creando un’atmosfera unica fatta di incontri, emozioni e storie. Ogni Open House diventa un’occasione per scoprire non solo una proprietà, ma anche la sua anima.

