Flavio Cattaneo acquista un nuovo pacchetto di azioni del Gruppo Enel

Con l'acquisto di titoli Endesa il valore del pacchetto detenuto dall'Ad supera i 32 milioni di euro

Un nuovo acquisto, un’ulteriore prova di credibilità ai mercati per sottolineare la bontà di una strategia di Gruppo che punta alla crescita sostenibile attraverso solidi fondamentali e un equilibrato profilo finanziario. Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato del Gruppo Enel e Vicepresidente della controllata spagnola Endesa, ha acquistato 150.000 azioni Endesa tramite una società da lui interamente controllata, quindi di tasca propria, al prezzo medio ponderato di 21,47 euro per azione.



Si tratta solo dell’ultima di una serie di operazioni attraverso cui l’Ad di Enel dimostra con concretezza quanto creda nella solidità del Gruppo elettrico, e nell’orizzonte economico-finanziario triennale da poco illustrato ai mercati con il nuovo piano strategico. Anche nell’ambito di quest’ultima operazione, infatti, analogamente a quelle del 19 e del 21 novembre 2024 - a loro volta precedute da quelle pre-Capital Markets Day del 31 luglio, dell’1 e del 5 agosto 2023 -, Flavio Cattaneo ha acquistato le azioni direttamente, o tramite una società da lui interamente controllata, senza dunque ricorrere a stock options o grants.



Se si somma il nuovo acquisto alle diverse tranches sopra elencate, l’AD detiene ad oggi un portafoglio complessivo di 550.000 azioni Endesa, alle quali si aggiungono 2.900.000 azioni Enel già in suo possesso. La nuova operazione porta Cattaneo a detenere un valore complessivo di azioni Enel ed Endesa pari a circa 32 milioni di euro.