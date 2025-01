Nuova luce per Novara: E-Distribuzione inaugura la nuova cabina primaria

27 gennaio 2025 a

È stata presentata oggi la nuova Cabina Primaria di E-Distribuzione, un impianto di grande eccellenza tecnologica, costruito secondo i migliori standard tecnici e ambientali. All’inaugurazione erano presenti Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, il Sindaco di Novara Alessandro Canelli, Alberto Gusmeroli Presidente X Commissione della Camera dei Deputati e Matteo Marnati Assessore Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca della Regione Piemonte.



La nuova cabina di via Antonio Pacinotti, che rientra nel programma di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica del Piemonte, alimenta circa 7.500 clienti in bassa tensione e 35 clienti in media tensione, garantendo un’elevata qualità delle prestazioni. L’impianto, che ha comportato un investimento di 6 milioni di euro, è stato dimensionato per erogare fino un massimo di 80 MVA di potenza, al fine di poter soddisfare i futuri fabbisogni energetici derivanti sia da insediamenti residenziali e artigianali, sia da nuovi impianti di generazione rinnovabile.

"Siamo fermamente convinti del nostro essenziale contributo per lo sviluppo energetico e industriale del Paese. La Cabina Primaria di Novara Est, che si inserisce in un più ampio piano di sviluppo e rinnovamento tecnologico pensato per Novara e per il Piemonte, ci permette di migliorare la qualità del servizio in un’area strategica per la città, mettere a disposizione nuova hosting capacity a supporto della crescita della produzione da fonti rinnovabili e restituire alla comunità una rete più resiliente agli eventi climatici estremi. Opere come questa sono esempio tangibile dei benefici che i nostri investimenti portano al territorio." ha commentato Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato di E-Distribuzione.

Grazie al nuovo impianto, sarà possibile realizzare un significativo miglioramento della qualità del servizio offerto alla Clientela, contribuendo al processo di transizione energetica in maniera sostenibile, senza alterare l’equilibrio del nostro ecosistema.

Il progetto, inoltre, è stato realizzato in linea con i principi dell’economia circolare prevedendo, per esempio, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, l’impiego di materiali riciclati e l’installazione un pozzo disperdente che consente di rilasciare gradualmente l’acqua piovana nel terreno.

"La nuova cabina è un’eccellenza - ha commentato Alberto Gusmeroli - anche per la capacità di inserirsi in un sistema elettrico sempre più avanzato: anche in caso di fenomeni metereologici particolarmente intensi, infatti, l’impianto e il sistema elettrico locale a valle di esso garantiranno una maggiore continuità del servizio e una riduzione dei tempi di rialimentazione, rispondendo così ancora meglio alle esigenze dei Cittadini e del Territorio".



"Con la nuova cabina e la maggior potenza disponibile – commenta l’Assessore Regionale all’Energia Matteo Marnati - si potranno attivare nuove connessioni garantendo una gestione efficiente dell’energia sostenibile proveniente da impianti di produzione da fonti rinnovabili, tra cui eventualmente anche quelli delle comunità energetiche, per le quali stiamo lavorando per poterle finanziare anche con i fondi Fesr e allargare la platea dei possibili beneficiari superando il vincolo dei 5mila abitanti. Un ruolo fondamentale, dunque, per garantire un futuro energetico più sostenibile ed efficiente e, soprattutto, un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della città".



"Si tratta di un investimento importante che porterà a un miglioramento del servizio a favore dei cittadini - conclude il sindaco Alessandro Canelli. Risorse che vengono investite da Enel attraverso progetti lungimiranti integralmente dedicati al territorio e nel pieno rispetto dell'ambiente circostante. Un grosso passo avanti per la nostra città".