Enel è premium partner dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026

Enel ha scelto di diventare Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. L’annuncio arriva a un anno dall’avvio del percorso di avvicinamento alla manifestazione, in occasione dell’inaugurazione del Milano Cortina 2026 Sport Village powered by Samsung & Enel di Piazza Duomo realizzato insieme a Fondazione Milano Cortina 2026. All’evento sono intervenuti Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel, Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, Louis Kim, Presidente di Samsung Electronics Italia, Andrea Varnier, Amministratore delegato di Milano Cortina 2026.

Nel villaggio, aperto fino al 6 marzo, gli appassionati potranno provare le emozioni delle discipline olimpiche invernali come curling e hockey sul ghiaccio sui due campi allestiti per l’occasione e incontrare i migliori atleti italiani come la giocatrice di curling Stefania Constantini e i pattinatori Arianna e Pietro Sighel, che insieme ad altri sportivi di diverse discipline, accompagneranno Enel nel percorso verso i Giochi di Milano Cortina 2026. Un luogo di sport che celebra il countdown verso un’attesa edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e il forte legame tra innovazione, sostenibilità e sport. All’interno del villaggio sarà attivo anche uno stand Enel nel quale sarà possibile conoscere tutti i prodotti e servizi energetici dell’azienda.

“I Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 sono un grande evento di sport e un’occasione di grande visibilità e crescita per il nostro Paese” dichiara Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel “Siamo orgogliosi di essere partner della manifestazione e consapevoli della sfida che ci attende per renderla più sostenibile ed elettrificata. Per questo è stato avviato un importante piano di rinnovamento infrastrutturale che porterà valore aggiunto ai Giochi e a tutte le Comunità coinvolte, grazie a una perfetta integrazione tra innovazione tecnologica e rispetto del territorio".

“Attraverso le Olimpiadi Enel vuole rafforzare il legame con le imprese, le comunità e i cittadini, costruendo insieme un percorso di crescita condivisa e inclusiva. Questo evento rappresenta non solo un simbolo di eccellenza sportiva, ma anche una piattaforma che, grazie allo sport, permette di avvicinarsi ancora di più alle persone, ascoltandone le esigenze, supportandone i progetti e contribuendo al loro benessere” dichiara Nicolò Mardegan, Responsabile Relazioni Esterne di Enel “Lo sport durante le Olimpiadi diventa così uno strumento di sostenibilità sociale ed ambientale per creare relazioni forti e durature, valorizzare il territorio e alimentare un dialogo autentico con tutti gli stakeholder, sostenendo iniziative che abbiano un impatto positivo e duraturo per le generazioni future”.

“I nostri partner e la loro presenza sono fondamentali per la diffusione del messaggio che rafforza l’arrivo dei Giochi di Milano Cortina 2026. Piazza del Duomo, ad un anno esatto dalla Cerimonia di Apertura, ancora una volta si accende per diventare il luogo dove tutti coloro che amano i Giochi potranno respirare e vivere l’emozione degli sport invernali, protagonisti del 2026” dichiara Andrea Varnier, Amministratore delegato di Milano Cortina 2026. “Tutte le attività di engagement permettono di avvicinare la gente, cuore pulsante di Milano Cortina 2026, ad un evento di dimensione internazionale che appartiene al mondo intero e a tutte le comunità che lo abitano. Enel e Samsung ribadiscono ancora una volta l’impegno e la passione verso lo sport e verso i Giochi”.

Enel in qualità di Premium Partner avrà un ruolo strategico durante i Giochi con tecnologie all’avanguardia e la fornitura di energia al 100% rinnovabile. Sono già stati avviati e continueranno in questo anno di avvicinamento alla partenza della manifestazione, numerosi interventi sulle principali infrastrutture energetiche per garantire i migliori livelli di elettrificazione in tutte le località di Lombardia e Veneto nelle quali gareggeranno gli atleti.