Enel lancia Impofu, il maxi polo eolico sudafricano

Il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, attraverso Enel Green Power RSA, ha dato il via libera alle operazioni della Wind Farm Impofu, un cluster di parchi eolici da 330 MW, situato nei comuni di Kouga e Nelson Mandela Bay nella provincia del Capo Orientale, in Sudafrica, segnando una tappa significativa nella fornitura di soluzioni di energia rinnovabile su larga scala al mercato commerciale e industriale (C&I) del Paese africano.

Nel dettaglio si tratta di tre impianti da 110 MW. Il primo a entrare in esercizio è stato Impofu North, la cui costruzione è iniziata nel 2024, mentre gli altri due impianti, Impofu East e Impofu West, sono entrati in esercizio rispettivamente a maggio e giugno di quest’anno.

Aggiungono valore al progetto tre PPA (Power Purchase Agreement), accordi di acquisto di energia a lungo termine, con Sasol South Africa e Air Liquide – South Africa. In base a queste intese, ogni impianto che costituisce il cluster da 330 MW fornisce energia rinnovabile al sito di Sasol a Secunda nella provincia del Mpumalanga, dove Air Liquide gestisce un impianto di produzione di ossigeno, il più grande del suo genere a livello globale.

Il progetto include la costruzione di una linea elettrica aerea ad alta tensione di 116 km e 132 kV, attualmente la più grande linea elettrica privata costruita in Sudafrica, che consente una trasmissione efficiente di energia rinnovabile nell'ambito di un accordo quadro detto di "wheeling". Questo tipo di accordo regola il trasporto di energia da un generatore privato a un cliente attraverso una rete di terze parti.

Impofu dimostra come le partnership strategiche possano sbloccare nuove capacità di generazione, rafforzando la sicurezza energetica (in questo caso del Sudafrica) e procedendo concretamente verso l’obiettivo della decarbonizzazione.

In aggiunta alla produzione di energia, il progetto Impofu si concentra anche sulle persone creando valore condiviso per le comunità ospitanti, investendo in iniziative economiche e socioeconomiche che supportano lo sviluppo locale, sviluppano competenze e moltiplicano opportunità di lavoro significative.

Il Parco Eolico posiziona il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo tra i primi Produttori Indipendenti di Energia (IPP) del Paese a concludere con successo PPA eolici su vasta scala nel mercato C&I, rafforzando così il suo ruolo di abilitatore della transizione energetica.