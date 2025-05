Pier Silvio Berlusconi compatta il CdA MFE sull’offerta PPF: riserbo totale

Massima riservatezza sul consiglio straordinario di MFE, convocato nel pomeriggio per esaminare l’offerta presentata dal gruppo ceco PPF, che intende acquisire il 29,9% di ProSiebenSat.1. L'incontro ha avuto natura puramente informativa e non si è concluso con alcuna deliberazione formale. Secondo fonti vicine, Pier Silvio Berlusconi, insieme al proprio management, ha illustrato al consiglio di amministrazione l’orientamento strategico che si intende mantenere. La posizione proposta ha ottenuto l’appoggio unanime dei consiglieri.

Il piano industriale su ProSieben non subisce modifiche: resta salda la volontà di consolidare la posizione di socio di maggioranza, per ottenere maggiore flessibilità operativa alla luce del contesto in continua evoluzione. Come tale strategia potrà essere attuata alla luce dell’iniziativa di PPF resta da valutare. Al momento, non è stato ufficializzato alcun dettaglio. La discrezione rimane totale, vista la delicatezza del momento. L'intera vicenda si sviluppa all'interno delle dinamiche complesse dei mercati finanziari, e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.