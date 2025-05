Una donna di un altro mondo, quello della cultura

Melanie Francesca dopo la partecipazione al programma di Chiambretti “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, su Rai3, torna al suo vero mondo, quello dell’arte e della cultura e si prepara a una grande mostra dal sapore internazionale con opere che toccheranno il cuore di tutti.

Melanie Francesca è stata modella, conduttrice, scrittrice, giornalista, rimanendo, però, sempre un’artista.

Da sempre vola sopra i luoghi comuni da un aereo privato, o viaggiando sul suo mega yacht.

Forse perché non ha nulla da perdere, ma il suo punto di vista è sovversivo, alternativo, proprio perché è dovuto alla sua posizione privilegiata, alla sua vita dorata.

Melanie non ha padroni.

Anche nella sua arte la logica della retorica non esiste, ha la forza dell’anticonformismo, schiacciando ogni inutile stereotipo.

Il suo è uno sguardo intercontinentale e aereo, che oltrepassa i confini dei luoghi comuni, anche nella pittura alla quale è finalmente tornata, perché è la sua prima lingua e la sua vita reale.

“Nel mio lavoro c’è molta manualità, ci metto parecchio tempo a realizzare i miei lavori ”-sottolinea Melanie Francesca “continuerò a viaggiare tra Italia , Svizzera e Abu Dhabi, ma mi sto concentrando su grandi progetti. E’ l’arte a rendermi felice.

19 libri, in tv da anni, così come in radio, tra palcoscenici e riflettori, ora torna nel punto dove era tutto iniziato, i suoi quadri, dove può riprendere il suo respiro, perché per lei, se scrivere è stato come scalare una montagna, dipingere, invece, è come aprire una finestra, per far uscire la sua anima.

L’arte, per Melanie, guarisce, cura, incanta. Non le interessa apparire, vuole tornare a parlare con la tela, i colori, il rapporto con la spiritualità, per tornare ad ascoltarsi interiormente.