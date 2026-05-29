Sinner, Jim Courier perde il controllo in diretta: "Sono crampi, assurdo, non è giusto"

Courier, commentando il match per Tnt Sports, non ha nascosto il proprio fastidio: “Sono chiaramente crampi , le regole vengono piegate per i top player”, ha attaccato l’ex campione americano. E ancora: “Questa è un’ assoluta assurdità . Non è giusto. Non è corretto . Le regole devono essere applicate in modo equo”. Secondo l’ex tennista, il regolamento parla chiaro: i crampi vengono considerati una perdita di condizione fisica e quindi non consentono un trattamento medico immediato durante il gioco. Per questo, a suo giudizio, Sinner non avrebbe dovuto ricevere assistenza in quel momento.

In realtà, però, né il giocatore né la giudice di sedia hanno mai parlato esplicitamente di crampi. Anzi, dal dialogo emerso durante il match si capiva come il problema fosse più generale: “Non so se sia disidratazione”, ha spiegato Sinner, parlando anche di giramenti di testa e forte debolezza. Lo stesso altoatesino, dopo la sconfitta, ha escluso che il caldo fosse l’unica causa del blackout fisico: “Mi sentivo male, non avevo energie. Avevo dormito poco e male — ha raccontato in conferenza stampa — Faceva caldo, ma le condizioni erano buone. Il problema ero io”. Insomma, per Sinner si è trattato più di una giornata storta che di un’emergenza regolamentare. E l’eliminazione, a sorpresa, si è consumata.