L'energia arancione di FitActive conquista Rimini

Un’esplosione arancione. Un’onda di energia che ha travolto la fiera più iconica del benessere italiano. Anche quest’anno, FitActive – Il Fitness per Tutti ha lasciato il segno alla RiminiWellness 2025, confermandosi protagonista del panorama del fitness internazionale. Dal 29 maggio al 1° giugno, il Padiglione C4 è stato il cuore pulsante della manifestazione, diventando uno spazio di ispirazione, movimento e innovazione. Con oltre 1500 mq di padiglione trasformato in un vero e proprio “universo FitActive”, il brand ha accolto migliaia di visitatori con corsi, show, esperienze immersive e incontri emozionanti. Sul palco centrale (10x4 metri), più di 40 ore di attività no-stop hanno visto alternarsi trainer di fama internazionale, ospiti e pubblico in un flusso continuo di energia: ogni lezione, ogni intervento ha sottolineato lo spirito del brand: rendere il fitness accessibile, coinvolgente e, soprattutto, unico. Molti dei corsi presentati alla fiera sono infatti un’esclusiva del Brand FitActive, pensati per i clienti che scelgono di unirsi alla famiglia arancione-nero di FitActive.

Ad incarnare l’essenza del brand, anche un’icona della velocità: la Lamborghini Huracán Super Trofeo, vettura ufficiale del campionato europeo, di cui FitActive è sponsor. Non solo estetica. Oltre alla bellezza, l’auto è simbolo di potenza, di accelerazione, di audacia, di sogni che prendono forma. Il vero motore del successo di FitActive, però, restano le persone, che hanno dato vita ad una comunità vibrante. «Vogliamo creare ambienti in cui ogni persona possa sentirsi accettata, libera di esprimersi e di allenare la propria felicità», ha affermato Eduardo Montefusco, CEO e fondatore del brand, aprendo la 5ª Convention FitActive 2025, nella prestigiosa Sala Neri della fiera. Il suo intervento ha scaldato una platea gremita di t-shirt e canotte arancioni, pronta a scrivere un altro capitolo della storia del marchio. Una storia che è fatta anche di strategia, passione e identità. Il 30 maggio si è svolto un meeting esclusivo, riservato a una selezione di franchisee, gestori e manager. Obiettivo: confrontarsi sul futuro del brand, analizzare il mercato e consolidare il piano di espansione, che nel 2025 ha visto e vedrà l’apertura di nuove sedi in Albania, Romania e Macedonia del Nord, dopo il successo delle aperture in Spagna, Svizzera e Brasile. Oggi, FitActive conta oltre 150 palestre operative tra Europa e Brasile, con una community che supera i 400.000 clienti iscritti. «Non apriamo solo palestre. Portiamo una visione, un'identità e una cultura del benessere ovunque andiamo», ha sottolineato Montefusco. «Essere identitari e riconoscibili prima di tutto a noi stessi: ecco la forza di FitActive». Il giorno successivo, il 31 maggio, è stato il momento della grande Convention annuale, con oltre 700 collaboratori riuniti in uno spettacolo di entusiasmo e condivisione. Tra i temi affrontati: digitalizzazione, ruolo strategico dei social, nuove frontiere del marketing, e soprattutto l’esperienza utente come valore centrale. Un mix di visione e strategia che ha alla base un’idea chiara: il futuro si costruisce insieme. Il momento clou della convention sono state le premiazioni ufficiali, riconoscimento al valore umano e al lavoro di squadra che rendono possibile ogni traguardo. Sono stati assegnate 23 menzioni speciali a sedi e professionisti che si sono distinti per impegno, risultati e spirito d’iniziativa. Emozionanti le due promozioni “live”, con firma del contratto direttamente sul palco da parte dello stesso CEO. «Premiare significa onorare la passione, il coraggio e la dedizione di chi ogni giorno costruisce qualcosa di straordinario», ha detto Montefusco, «la passione non è un accessorio: è la regola. E chi la incarna merita il massimo». Durante i quattro giorni di fiera, il padiglione C4 riservato a FitActive si è trasformato in una vera e propria palestra delle idee. Accanto alle sessioni di allenamento, anche spazi per consulenze, confronti con i team marketing e hospitality, racconti di storie di successo, networking e condivisione di esperienze.

Un luogo dove il fitness ha smesso di essere una prestazione fisica per tornare ad essere un’esperienza umana, autentica, collettiva. Tra sorrisi, musica, emozioni e sudore, RiminiWellness 2025 ha confermato il ruolo di FitActive come protagonista di una rivoluzione concreta «Dalle stalle alle stelle... e dalle stelle alle stelle», ha detto Montefusco parafrasando la frase che più di tutte racconta l’essenza del suo percorso imprenditoriale. Partito da zero, oggi è alla guida di un brand che è leader in Italia per numero di palestre aperte, e parte integrante della Top 20 delle catene fitness più rilevanti in Europa (fonte: Health & Fitness Market Report – Deloitte). Ma non è solo il mercato ad accorgersi della forza di FitActive. Nel 2024, Montefusco e FitActive sono stati premiati tra le “100 Eccellenze italiane” durante la decima edizione del prestigioso riconoscimento istituzionale tenutosi presso Palazzo Montecitorio. Una celebrazione sia del talento imprenditoriale italiano, che dell'impresa stessa, apprezzata per il valore innovativo e umano del suo operato. «Essere riconosciuti come eccellenza italiana, gli unici nominati nel settore fitness, significa avere il dovere di continuare a innovare, senza mai perdere di vista chi siamo. E chi siamo, oggi, lo sappiamo molto bene”, ha dichiarato il CEO con orgoglio. Il Padiglione C4 si è ormai svuotato, le luci si sono spente. Ma l’eco arancione di FitActive continua a vibrare forte: è un movimento, una promessa mantenuta. Con passione, concretezza e un’identità forte come la sua community.