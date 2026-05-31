Milan-Allegri, si finisce in tribunale? Ecco perché la situazione precipita

La rottura è totale. Furibonda: Massimiliano Allegri e il Milan potrebbero scontraris in tribunale. Sullo sfondo l'accordo del mister, esonerato, con il Napoli: è definito nel dettaglio, ma resta sospeso proprio perché non si riesce a concludere il rapporto di lavoro tra Allegri e il club rossonero.

Quella che sembrava una semplice formalità, insomma, sta assumendo i contorni della guerriglia. Prima di poter legarsi ufficialmente al club partenopeo, infatti, l'allenatore livornese deve ottenere la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Milan. Ed è proprio su questo passaggio che si è aperto il contenzioso.

Il principale motivo di scontro riguarda gli aspetti economici dell'addio. Da una parte c'è l'accordo in essere, che garantisce al tecnico circa 5,5 milioni di euro netti a stagione; dall'altra una proposta di buonuscita ritenuta insufficiente dall'entourage dell'allenatore, ferma a circa 500mila euro. Le posizioni, almeno per ora, restano distanti.