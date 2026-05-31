Elly Schlein rilancia la patrimoniale, FdI attacca: "Una sola vecchia ossessione..."

Torna a parlare Elly Schlein. Uno sguardo rivolto al futuro imminente, alle elezioni: un secco "no" a un Papa straniero. Insomma il candidato premier deve essere interno: lei oppure Giuseppe Conte (con Silvia Salis che guarda interessata sullo sfondo). Peccato però che il programma latiti: già, cosa propone di concreto il campo largo? Ad ora nulla. Anzi, una proposta c'è. E la avanza la stessa Schlein: la patrimoniale, ovviamente. Invocata da Avs mentre il M5s si mostra più timido, ecco che con un perfetto harakiri Elly conferma la sua volontà di "punire" i ricchi con la gabella.

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Elly infatti non nasconde che il dossier-patrimoniale sia sul tavolo e spiega che la questione verrà affrontata "con gli altri alleati, perché - ha riconosciuto - so che su questo ci sono posizioni diverse". La segretaria del dem ha ribadito una convinzione che sostiene da tempo, invocando un intervento coordinato a livello europeo. Schlein si è detta infatti "sempre stata favorevole" a una tassazione comunitaria dei grandi patrimoni: "In altri Paesi europei si sta ragionando nella stessa direzione e io penso che non possa essere un tabù capire come a livello europeo introdurre una tassazione sui miliardari. Stiamo parlando dell'1% forse anche meno della popolazione rispetto a una esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali al 99%".

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Ma le divergenze nella possibile coalizione non si fermano al tema fiscale. Anche sul fronte internazionale e sulle priorità politiche restano nodi ancora da sciogliere. Da Oristano, dove ha partecipato all'assemblea degli eletti sardi del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte ha rilanciato la necessità di costruire un'alleanza fondata su impegni precisi: "Dobbiamo arrivare al governo ad alcune condizioni - ha detto - che significa programma chiaro, condiviso, e non può essere che radicale. A noi non basta scrivere un testo di un programma e buttarlo lì. Quello che scriviamo con grande attenzione per noi sono obiettivi strategici per tutelare gli interessi dei cittadini. E sarà il nostro vincolo che firmeremo col sangue e tuteleremo a qualsiasi costo", ha concluso.

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