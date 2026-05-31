La7 spara a zero sul governo? Un consiglio: arrendetevi

Smobilitare dalla realtà. Andarsene, passare oltre con un’alzata di spalle, relativizzarla all’infinito. Secondo Sir Roger Scruton, è lo stratagemma tipico della (pseudo)cultura di sinistra, ostinatamente aggrappata ai propri teoremi. E la “rimozione della realtà” è esattamente la carta che si stanno giocando le cattedrali mediatiche del campo progressista (“largo” ad ora rimane un auspico ottimistico).

Anziutto attraverso le magnifiche sorti e progressive elettorali, perché dal referendum il popolo non vede l’ora di portare nella stanza dei bottoni Elly, Giuseppi & tassatori di complemento. Non sono iperboli nostre, è la cronaca alternativa che esonda dai tinelli telesivi dei Floris e dei Formigli (schema preferito: sette contro uno, il paria di destra) e che viene impaginata quotidianamente da Travaglio e da certi giornaloni che ormai sono sue pallide imitazioni. Postilla gradita: maggioranza devastata da guerre interne e sul punto di spaccarsi (è così dal 22 ottobre 2022, giorno del giuramento del governo). Ieri la prima del Fatto è approdata a esiti espressamente dadaisti: «Carovita, tassi e bollette: a destra tutti contro tutti». Mancava il “come fosse antani” di tognazziana memoria, e la supercazzola era completa.

La realtà, però, è una brutta bestia. Non solo, come diceva Joseph Ratzinger, «ha i suoi diritti» a dispetto di qualunque contraffazione ideologica. Ha anche una particolarità: pure se non glieli riconosci, a un certo punto arriva. Ecco, a lorsignori in questi giorni è toccata un’overdose di realtà. Sondaggio firmato Pagnoncelli sul Corriere di ieri: il Pd, principale partito d’opposizione, perde non qualche decimale, bensì il 2,2%, scendendo alla soglia del 20%. Il principale partito di governo, Fratelli d’Italia, cresce invece dell’1,4%, raggiungendo il 27,6%. Tra Giorgia e Elly è tornato a esserci un partito di medie dimensioni. Questo ovviamente non determina alcun esito scritto, rimane la variabile impazzita (al punto di fare il gioco della sinistra?) Vannacci da decifrare, ma la salute della maggioranza in vista del fine-legislatura è oggettiva.