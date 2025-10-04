"Il Bacio di Giuda. Gianfranco Meggiato": a Padova un inedito omaggio a Giotto nel nome del ritorno alla plasticità e di un nuovo Umanesimo

Padova è il fulcro di un grande progetto di arte pubblica che unisce storia e contemporaneità, mettendo a confronto la rivoluzione visiva di Giotto con la scultura monumentale di Gianfranco Meggiato. Dallo scorso 2 ottobre fino al 31 marzo 2026 la città ospita la mostra diffusa Il Bacio di Giuda, il ritorno alla plasticità. Gianfranco Meggiato: un omaggio a Giotto, curata da Jon Wood e Nicola Galvan e promossa dal Comune di Padova con la Fundación de Arte y Cultura Gianfranco Meggiato.

Non è un caso che Meggiato scelga di far risuonare le sue sculture proprio a Padova, città che da oltre sette secoli custodisce la Cappella degli Scrovegni e l’eredità giottesca. In quel luogo in cui, nel Trecento, il grande maestro restituì consistenza e peso alle figure dipinte, traendo ispirazione dalla solidità del mondo romano, Meggiato raccoglie il testimone e lo rilancia con un linguaggio tridimensionale. Con un itinerario di quattordici sculture monumentali, propone una riflessione attuale che nasce dalla tradizione plastica italiana e la proietta nel cuore del presente.

Fulcro della mostra è la scultura Il Bacio di Giuda, ispirata all’omonima scena affrescata da Giotto nella Cappella degli Scrovegni, uno dei capolavori assoluti dell’arte medievale. L’opera, collocata nel percorso che conduce al suo ingresso, è composta da otto figure nere e da una figura centrale lucente, che rappresenta Cristo e svetta su tutte le altre in una spirale ascensionale, ispirandosi alla medesima tensione che si riscontra nel capolavoro trecentesco. Nella parte sinistra appare Pietro nell’atto di tagliare l’orecchio al servo del Sommo Sacerdote, al centro Giuda stringe Cristo nel suo abbraccio e lo bacia, mentre sulla destra tre figure delineano il momento dell’arresto. La scena non è soltanto la rappresentazione del tradimento per eccellenza, ma diventa metafora della condizione umana: il tradimento che ognuno di noi compie quando dimentica la propria natura spirituale, lasciandosi catturare da paure, ambizioni e desideri effimeri.

Accanto a quest’opera, che costituisce il cuore pulsante del progetto, Padova accoglie altre tredici sculture di Meggiato, disseminate tra luoghi simbolici e spazi periferici. Dal Castello Carrarese al Listòn, da piazza Eremitani ai Giardini dell’Arena Romana fino a piazza Azzurri d’Italia, la città si trasforma in un museo a cielo aperto, in cui l’arte si intreccia con la memoria storica e con la vita quotidiana. Ogni opera racconta una storia: Lo Specchio dell’Assoluto, di fronte al Museo Eremitani, evoca il rapporto tra uomo e infinito; Attimo Fuggente, nell’area pedonale tra piazza Eremitani e corso Garibaldi, ci ricorda che la vita è breve e va vissuta nel presente; Sfera Conchiglia, lungo il percorso che conduce alla Cappella degli Scrovegni, custodisce la perla della nostra essenza più autentica; Sfera Sirio, collocata nei Giardini dell’Arena Romana, innalza lo sguardo verso le stelle e la bellezza del cosmo; Verso la Libertà, nella Galleria Cavour, apre le forme oltre gli schemi come un inno alla vita; Mistral, con le sue volute rosse collocate nell’area dell’ex piazzale Boschetti, simboleggia la forza del vento e la rinascita interiore. La scelta di collocare due opere, L’Uomo Quantico e Anima Latina, anche in aree meno centrali, nasce dal desiderio di portare la riflessione estetica e spirituale oltre il perimetro monumentale, perché l’arte può stimolare interrogativi e consapevolezza in ogni contesto urbano.

Le sculture, realizzate in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa e in alluminio con la fusione a staffa, raggiungono dimensioni imponenti, fino a sei metri e sessanta di altezza, e si stagliano su basi in acciaio inox. Ogni opera sarà accompagnata da un QR code che consentirà ai visitatori di approfondirne il significato e di seguire, attraverso smartphone, l’intero itinerario.

In occasione della mostra, la Fondazione Gianfranco Meggiato ha, inoltre, ideato un albo illustrato per bambini, che sarà presentato nelle biblioteche e nei musei della città insieme a iniziative didattiche dedicate, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla bellezza e al sogno dell’arte.

A conclusione del percorso espositivo, nel 2026 sarà pubblicato da Editoriale Giorgio Mondadori il catalogo della mostra, con immagini e contributi critici.

L’assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, commenta: “Gianfranco Meggiato si è sempre impegnato a restituire la dimensione pubblica all’arte, facendola uscire dalle Gallerie e dai Musei portandola, con opere e installazioni, nei luoghi più vissuti delle città, le strade, le piazze. Ha scelto Padova anche per lo stimolante confronto con Giotto e per questo ha realizzato un’opera, installata nel percorso che porta alla Cappella degli Scrovegni, che si ispira al celeberrimo Bacio di Giuda. È un intelligente dialogo tra l’arte contemporanea e l’Urbs Picta. Lo ringrazio, perché questa importante mostra coinvolge tutta la città e non solo i luoghi più centrali”.