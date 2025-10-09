Brindisi, l'intreccio sospetto tra l'Asl e la cooperativa San Bernardo

Un intreccio milionario tra la onlus “cooperativa San Bernardo” di Latiano e l'Asl di Brindisi? Ne parla Antonio Della Rocca sul Corriere della Sera, denunciando ricchi assegni che la Asl avrebbe staccato a favore della onlus in assenza, per quanto se ne sa, dei controlli previsti dall’accordo di partenariato siglato nel 2016 per lo svolgimento dell’assistenza domiciliare integrata (Adi).

Secondo quanto riportato dal giornalista del Corsera, "nessuno si sarebbe mai occupato di eseguire uno scrupoloso controllo sulla corrispondenza dei servizi resi dalla San Bernardo a quelli previsti dal capitolato tecnico di gara. In particolare, la cooperativa non avrebbe implementato le prestazioni per poter ottenere il rinnovo del contratto. Controllore, sempre secondo gli accordi formali, doveva essere il responsabile per la collaborazione gestionale (Re.Co.Ge.), figura peraltro mancante dal novembre 2024 e ripristinata solo nei giorni scorsi, dopo che è scoppiato il caso sulle presunte mancate verifiche. Ma dal 2016 ad oggi il contratto con Rti formato da Cooperativa sociale Onlus San Bernardo arl di Latiano (capogruppo mandataria), Cooperativa Sirio di Bari, THCS srl di Brindisi è andato avanti, comunque, senza soluzione di continuità. E la Asl non è stata in grado, finora, di dimostrare se le verifiche si siano svolte o meno".

Nel mirino ci sarebbe il rapporto tra politica e imprenditoria. A tal proposito Della Rocca scrive: "Nell’organigramma del centro medico 'Igea diagnostica', con sedi a Ceglie Messapica e a Grottaglie, costola della San Bernardo, c’è il nome di Michele Saccomanno in qualità di direttore sanitario. Politico di lungo corso, Saccomanno ha collezionato numerosi incarichi, anche di prestigio: senatore del Pdl, consigliere e assessore regionale all’Ambiente e all’Ecologia, assessore regionale alla Sanità, sindaco del Comune di Torre Santa Susanna, carica che tuttora detiene. Il fratello, Tiberio Saccomanno, siede nel consiglio di amministrazione della cooperativa San Bernardo. Direttrice del personale (come da curriculum on line), oltre che responsabile dei rapporti istituzionali, nell’organigramma della San Bernardo, risulta essere Antonella Vincenti, vice presidente della Provincia di Brindisi in quota Pd e assessora al Comune di San Donaci".

Non sarebbero passate inosservate le sue foto, in occasioni mondane, accanto a Stefania Cinà, responsabile dell’Area Gestione del patrimonio della Asl, l’ufficio che esegue i pagamenti alla San Bernardo. "Direttore della cooperativa è Giuseppe Natale, ex sottufficiale dell’Aeronautica militare con il pallino dell’imprenditoria", si legge ancora sul Corriere. E ancora: "Intanto, per la società le cose sembrano andare a gonfie vele: nel 2024 ha fatturato 20 milioni di euro ed ha raccolto utili per 1.283.855 euro".