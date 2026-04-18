FdI, lezioni di Corano a Modena e catechismo islamico a Brindisi: "Forte sconcerto"

"Esprimiamo forte sconcerto". Indignazione di Fratelli d'Italia per quanto sta accadendo a Modena e Brindisi. Nel capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna si danno lezioni di Corano a scuola. Nella città pugliese, invece, ecco il "catechismo" islamico in parrocchia. A Modena, l’Istituto tecnico "Fermi" ha organizzato per sabato 18 aprile una "full immersion" di due ore sulla fede islamica per otto classi seconde. Sulla vicenda - scrive La Verità - è intervenuta Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna, annunciando un’interrogazione: "Esprimiamo forte sconcerto per l’incontro organizzato all’Itis Fermi di Modena nella giornata di domani Sabato 18 Aprile, dal titolo Identità e fede islamica, che già nel nome non lascia dubbi sulle finalità dell’iniziativa. Ancora più preoccupante è la scelta del relatore, espressione dell’Ucoii, realtà considerata vicina ai Fratelli Musulmani: un elemento che rende l’incontro come una potenziale azione di indottrinamento ideologico nei confronti degli studenti".

Da qui la stoccata finale: "In una Regione che usa sempre di più due pesi e due misure. Solo pochi mesi fa la Madonna di San Luca, simbolo di pace e speranza, veniva lasciata fuori dai cancelli di una scuola bolognese in nome della laicità. Mentre oggi nella vicina Modena si organizzano incontri dentro le classi su un’unica fede religiosa, peraltro molto intransigente nei messaggi, nei confronti delle donne. E poco conciliante con il nostro modello di vita occidentale".