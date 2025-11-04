Libero logo
L’Alchimia della reputazione: il viaggio di Francesco Riviera nel potere della fiducia e dell’autorevolezza

di Francesco Fredellamartedì 4 novembre 2025
1' di lettura

Ci sono persone che parlano, e persone che lasciano il segno. L’Alchimia della Reputazione, il nuovo libro di Francesco Riviera disponibile su Amazon, nasce da questa differenza. È un viaggio nella mente umana, nella percezione e nel modo in cui il valore viene riconosciuto, ricordato e amplificato nel tempo.

Riviera accompagna il lettore in un percorso che intreccia neuroscienze, branding e comunicazione strategica, mostrando come il proprio nome possa diventare un asset capace di generare fiducia, autorevolezza e risultati concreti. Non serve avere milioni di follower o un’immagine perfetta: serve costruire coerenza, credibilità e presenza.

Con uno stile diretto e pragmatico, l’autore svela i principi che regolano la fiducia e la memoria sociale, offrendo strumenti concreti per diventare un punto di riferimento nel proprio settore. Il libro non parla solo di comunicazione, ma di identità: di come essere percepiti per ciò che si vale davvero.

Francesco Riviera, imprenditore e fondatore di Marketing Star e Viral Starz, è riconosciuto come uno dei maggiori esperti italiani di reputazione digitale e PR. Con la sua esperienza e il suo approccio scientifico, trasforma la complessità del personal branding in un linguaggio chiaro, applicabile e di grande impatto.

Enel, il gruppo guidato da Flavio Cattaneo è il più trasparente su temi climatici tra 164 aziende globali

Valdegamberi: in Veneto nel sociale nuove idee per formazione, anziani e dipendenze

Pm&partners e Armònia annunciano l’acquisizione di Bia S.p.a., leader europeo della produzione di cous cous

Pm&partners e Armònia annunciano l’acquisizione di Bia S.p.a., leader europeo della produzione di cous cous

IL DIRETTORE DEL FILM FESTIVAL BELIEVE ANNUNCIA: LA PROSSIMA EDIZIONE SI FARA’ E SARA’ ANCORA PIU’ RICCA

Annamaria Piacentini