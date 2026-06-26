Amadeus lascia Discovery, "risolto il contratto". Impazza il toto-mercato: ecco dove andrà

Finta già l'avventura fuori dalle mure amiche della Rai. Ama chiude un altro capitolo del suo percorso professionale. "Warner Bros. Discovery e Amadeus comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore". A renderlo noto è la Warner Bros. Discovery in un comunicato.

"Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove in prime time e nelle fascia dell’access prime time. Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery", si legge ancora nella nota. “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità”, dichiara Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe.