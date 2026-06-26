Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Amadeus lascia Discovery, "risolto il contratto". Impazza il toto-mercato: ecco dove andrà

venerdì 26 giugno 2026
Amadeus lascia Discovery, "risolto il contratto". Impazza il toto-mercato: ecco dove andrà

1' di lettura

Finta già l'avventura fuori dalle mure amiche della Rai. Ama chiude un altro capitolo del suo percorso professionale. "Warner Bros. Discovery e Amadeus comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore". A renderlo noto è la Warner Bros. Discovery in un comunicato.

"Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove in prime time e nelle fascia dell’access prime time. Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery", si legge ancora nella nota. “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità”, dichiara Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe.

Fiorello ha riportato Amadeus in Rai

Alla fine l’amicizia si dimostra un sentimento più potente di tante cose: contratti, veti, raccomandazioni,...

“Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”. “Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”, ha dichiarato Amadeus. Sul suo futuro ogni ipotesi è percorribile da Mediaset a La7 fino al ritorno in Rai. 

Amadeus, la Rai lo gela: "Non torna, ha fatto una scelta chiara e netta"

"Amadeus non torna in Rai. È una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai du...
tag
amadeus
rai
warner bros
discovery

Caso Minetti Sigfrido Ranucci, la Rai non gli paga l'avvocato per le balle su Nordio: insorge il M5s

Cicatrici Paola Ferrari, il dramma: "Le botte di mia madre, un buco nero"

Caso Rai Assalto al Tg1: figuraccia del sindacato

ti potrebbero interessare

Federica Sciarelli, addio Chi l'ha visto? Monta la protesta dei fan

Federica Sciarelli, addio Chi l'ha visto? Monta la protesta dei fan

Daniele Priori
Temptation Island, è tornato il romanzo popolare della tv

Temptation Island, è tornato il romanzo popolare della tv

Alessandra Menzani
Baracchini, arriva la decisione della rai dopo il gesto in tv

Baracchini, arriva la decisione della rai dopo il gesto in tv

Roberto Tortora
Temptation Island, ecco la verità sui video intimi di Gabriele e Sara

Temptation Island, ecco la verità sui video intimi di Gabriele e Sara

Roberto Tortora