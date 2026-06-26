Baracchini, arriva la decisione della rai dopo il gesto in tv

Se è vero che “in medio stat virtus…”, è anche vero che “in dito medio stat sospensionem”. E lo stop, in questo caso, riguarda il giornalista e conduttore di RAI News 24, Alessandro Baracchini, fermato dall’azienda alla conduzione del telegiornale, dopo il gesto del doppio dito medio andato in onda in diretta, diventato in poche ore virale sui social e rilanciato da diverse testate.
La decisione arriva dai vertici della testata e segue le verifiche interne avviate subito dopo la diffusione del video. A motivare il provvedimento è stato il direttore di RaiNews24, Federico Zurzolo, che ha spiegato: “Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa ritengo opportuno, anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini”. Il caso risale all’edizione del telegiornale delle 12. Il conduttore, al termine della trasmissione, avrebbe tentato di bloccare la sigla per dare un’ultima notizia, senza però riuscirci in tempo. Convinto di non essere più in onda, avrebbe reagito con un gesto di stizza rivolto alla regia. Le telecamere però erano ancora attive e la scena è finita in diretta.
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Il filmato è stato rapidamente condiviso online, trasformando l’episodio in un caso mediatico. La Rai ha quindi convocato il giornalista per un chiarimento e avviato le procedure previste. Secondo le ricostruzioni, la sospensione dalla conduzione rappresenta una misura interna in attesa degli ulteriori sviluppi della vicenda. Non è escluso che l’azienda valuti nei prossimi giorni eventuali ulteriori decisioni disciplinari. Baracchini, volto storico di RaiNews24, era già noto al pubblico per la lunga esperienza nel canale all-news della Rai, dove lavora da anni. Il caso, nel frattempo, continua ad alimentare il dibattito tra social, stampa e addetti ai lavori, diventando uno degli episodi più discussi della settimana televisiva. Si mira al “dito” e non alla Luna, in questo caso il tg di Rai News 24.