Baracchini, arriva la decisione della rai dopo il gesto in tv

Se è vero che “in medio stat virtus…”, è anche vero che “in dito medio stat sospensionem”. E lo stop, in questo caso, riguarda il giornalista e conduttore di RAI News 24, Alessandro Baracchini, fermato dall’azienda alla conduzione del telegiornale, dopo il gesto del doppio dito medio andato in onda in diretta, diventato in poche ore virale sui social e rilanciato da diverse testate.



La decisione arriva dai vertici della testata e segue le verifiche interne avviate subito dopo la diffusione del video. A motivare il provvedimento è stato il direttore di RaiNews24, Federico Zurzolo, che ha spiegato: “Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa ritengo opportuno, anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini”. Il caso risale all’edizione del telegiornale delle 12. Il conduttore, al termine della trasmissione, avrebbe tentato di bloccare la sigla per dare un’ultima notizia, senza però riuscirci in tempo. Convinto di non essere più in onda, avrebbe reagito con un gesto di stizza rivolto alla regia. Le telecamere però erano ancora attive e la scena è finita in diretta.