Riccardo Magi, show e caos in Aula: strappa la 'legge elettorale' e attacca: espulso

E ancora: "Con l'aggravante che i partiti che sono in Parlamento si chiudono dentro e non vogliono che ci siano soggetti più piccoli, soggetti minori, soggetti scomodi, come magari siano noi per il tipo di battaglie e di lotte che portiamo avanti, che possono partecipare alla competizione elettorale. E quindi oltre allo scempio legato all'impianto di questa legge, che è una legge che va oltre la legge truffa e guarda alla legge Acerbo del 1923 perché è una legge che trasforma una minoranza del paese in una maggioranza in Parlamento... a tutto questo aggiungono il fatto che decidono discrezionalmente, arbitrariamente chi può partecipare alle elezioni e chi invece deve superare un percorso a ostacoli attraverso la raccolta delle firme. In base a quale criterio non si capisce. È un criterio di simpatia politica. Lupi, che ha preso 250.000 voti lo 0,9% avendo fatto i gruppi con i deputati prestati da Fratelli d'Italia può partecipare. Più Europa che ha totalizzato 820.000 voti il 2,9% deve dimostrare di non essere una lista civetta". Il leader di Più Europa è rimasto alcuni minuti in Aula, senza uscire nonostante fosse stato espulso, poi è venuto via: "Ho temuto che potessero sospendermi - ha spiegato - e che la sospensione, guarda caso, potesse arrivare mentre in aula ci sarà la 'finale' della legge elettorale".