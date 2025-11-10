Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Flavia a New York: il docufilm di Sky Sport a 10 anni dal trionfo americano della Pennetta

lunedì 10 novembre 2025
Flavia a New York: il docufilm di Sky Sport a 10 anni dal trionfo americano della Pennetta

2' di lettura

Il boato, il sorriso, e una racchetta lanciata in aria. Fotografie di un racconto indelebile che tornano a prendere vita nella nuova produzione originale di Sky Sport dedicata a un’icona del nostro tennis: “Flavia a New York, 10 anni dopo”. Il docufilm, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in onda dal 12 novembre su Sky e in streaming su NOW. Durante una settimana cruciale per la stagione del tennis, con le Nitto ATP Finals di Torino, questo nuovo lavoro editoriale a cura della redazione di Sky Sport celebra un’impresa scolpita nella memoria collettiva: la vittoria di Flavia Pennetta agli US Open 2015, in una storica finale su Roberta Vinci. Un trionfo del nostro tennis al femminile, ad oggi ineguagliato. Una cavalcata che ha entusiasmato e appassionato un paese intero, un momento divenuto iconico per tutto lo sport italiano.

È il racconto di un sogno realizzato e di un addio inatteso: una campionessa che sceglie, appena dopo aver toccato il punto più alto della carriera, di lasciare il tennis giocato. Un unicum assoluto nello sport. Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e ricordi, il docufilm ricostruisce il cammino umano, personale e sportivo di Flavia Pennetta, dalle prime racchette prese in mano a Brindisi, alle notti americane che l’hanno consacrata regina all’Arthur Ashe Stadium. Fino alla sua nuova vita che, dopo l’agonismo, la vede protagonista anche come apprezzata opinionista a Sky Sport. A impreziosire la storia, le testimonianze di coloro che erano accanto a lei, coach, team, genitori, colleghe e avversarie in campo, naturalmente Fabio Fognini, i giornalisti e coloro che hanno contribuito a quel trionfo.

E poi, ovviamente, il punto di vista emozionale, quello più intimo. Un racconto corale che intreccia determinazione e grazia: il ritratto di un’atleta che, vincendo, ha sintetizzato la gioia in quel lancio di racchetta che ne ha sancito il trionfo. “Flavia a New York, 10 anni dopo” è in programma da mercoledì 12 novembre (e disponibile on demand): alle 22.45 su Sky Sport Uno e alle 23.30 su Sky Sport Tennis, con contenuti extra su Sky Sport Insider, lo spazio editoriale premium di SkySport.it.

tag
flavia pennetta

Ma ora c'è Wimbledon Jannik Sinner, pesante sospetto della Pennetta: "Non ha bruciato le scorie"

Il divorzio Sinner, addio Panichi. Flavia Pennetta: "Qual è il vero trauma", cosa cambia

Pallina e racchetta Sinner, Flavia Pennetta: "Attento a Shelton. Qual è il segreto di Jannik"

ti potrebbero interessare

Strage di Sinnai, la memoria manipolata: esperti denunciano errori e verità sepolte

Strage di Sinnai, la memoria manipolata: esperti denunciano errori e verità sepolte

5G, fibra e mobile OpNet spalanca il mercato telco ai nuovi operatori

5G, fibra e mobile OpNet spalanca il mercato telco ai nuovi operatori

Iria Incontra: al Teatro Valentino le “Storie di confine” di Toni Capuozzo

Iria Incontra: al Teatro Valentino le “Storie di confine” di Toni Capuozzo

Redazione
Valter Mainetti: Condotte 1880 costruirà la nuova linea ferroviaria in Uganda

Valter Mainetti: Condotte 1880 costruirà la nuova linea ferroviaria in Uganda

Redazione