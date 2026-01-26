JTI Italia confermata Top Employer per il 16esimo anno consecutivo

JTI Italia si conferma Top Employer per il sedicesimo anno consecutivo, ricevendo anche per il 2026 il prestigioso riconoscimento del Top Employers Institute, l’ente globale di riferimento per la certificazione e il benchmarking in ambito HR attivo in 131 Paesi e aree geografiche del mondo.



Una certificazione che dimostra la capacità dell’azienda di creare un ambiente di lavoro ad alte prestazioni attraverso strategie per le persone basate sui dati, una validazione indipendente e una chiara attenzione alle pratiche che favoriscono la performance aziendale, il coinvolgimento dei dipendenti e la crescita.



Il valore delle politiche HR di JTI è stato confermato nel 2026 non solo a livello nazionale, ma anche attraverso il conseguimento delle certificazioni Top Employer a livello europeo e globale. JTI ha infatti rinnovato la certificazione Global Top Employer 2026, confermandosi tra i 17 Global Top Employers a livello mondiale. Il riconoscimento ha coinvolto 50 Paesi, con quasi 40 mercati che hanno ottenuto risultati di rilievo, registrando 14 primi posti, 5 secondi posti e 8 terzi posti nelle rispettive classifiche nazionali.

“Il conseguimento della certificazione Top Employer 2026 a livello nazionale, europeo e globale riflette l’impegno di JTI Italia nel costruire un ambiente di lavoro eccellente in grado di sostenere nel tempo le performance aziendali - ha commentato Adrian Seligman, CEO del Top Employers Institute -. Il forte allineamento tra strategia delle persone e obiettivi organizzativi, unito a una cultura del miglioramento continuo, dimostra l’impatto concreto delle loro pratiche trasformative. Siamo orgogliosi di riconoscere JTI Italia per il suo contributo significativo a un mondo del lavoro migliore.”

“L’aver ottenuto la certificazione Top Employer anche per il 2026 è un risultato che valorizza il lavoro quotidiano che dedichiamo alle nostre persone”, - ha aggiunto Igor Dzaja, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia -. Continuare a essere riconosciuti a livello nazionale, europeo e globale testimonia la solidità delle nostre pratiche di People&Culture e il nostro impegno nel creare un ambiente inclusivo, trasparente e orientato alla crescita. Questo traguardo rafforza la nostra volontà di investire nello sviluppo del talento e nel benessere di chi ogni giorno contribuisce al successo di JTI.”

Il programma del Top Employers Institute certifica le organizzazioni sulla base dei risultati dell’HR Best Practices Survey, che copre sei ambiti principali, tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing.

La certificazione consente alle organizzazioni di accedere a benchmark internazionali, raccomandazioni basate sui dati, validazioni indipendenti e best practice consolidate per rafforzare la propria strategia HR. Le aziende certificate beneficiano inoltre di un rafforzamento dell’employer branding, di una maggiore chiarezza strategica e di una più solida capacità di dimostrare il proprio impatto verso leadership, board e mercato dei talenti, oltre alla possibilità di entrare in contatto con una community globale di Top Employers.

Nel 2025, il programma ha certificato e riconosciuto quasi 2.500 Top Employers in 131 Paesi e aree geografiche, con un impatto positivo su oltre 14 milioni di dipendenti a livello globale.