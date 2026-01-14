Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Commercialisti: Lega, rassicurazioni su piattaforma informatica elezioni Ordine 

mercoledì 14 gennaio 2026
Commercialisti: Lega, rassicurazioni su piattaforma informatica elezioni Ordine 

1' di lettura

"Ho depositato in commissione Giustizia, una interrogazione a firma mia e dei componenti del gruppo della Lega in commissione Finanze, Laura Cavandoli, Stefano Candiani e Alberto Gusmeroli, indirizzata sia al ministro della Giustizia che al Ministro dell'Economia e delle Finanze per sapere quali misure intendono assumere per verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità delle procedure di affidamento della piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili". Lo dichiara Giulio Centemero, deputato e capogruppo della Lega in commissione Finanze. "Vista la perplessità e i contenziosi che hanno generato questo affidamento, come riportano dai media e denunciato dall’Associazione Nazionale Commercialisti, credo sia corretto coinvolgere i Ministri competenti per fare chiarezza, così da rafforzare la fiducia degli iscritti e garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale", conclude il parlamentare.

tag
giulio centemero
commercialisti
lega

Il futuro del Carroccio Lega, "chi bussa alla porta del partito": clamoroso in Parlamento

Chi sale, chi scende Sondaggio, la prima Supermedia 2026 punisce il Pd. E FdI vola: le cifre

Cattivi maestri Modena, "Salvini come Aldo Moro": minacce di morte al leghista

ti potrebbero interessare

Camion vela: uno strumento fondamentale nel marketing moderno

Camion vela: uno strumento fondamentale nel marketing moderno

Riparte Più Uno, a Roma l’assemblea del movimento di Ruffini

Riparte Più Uno, a Roma l’assemblea del movimento di Ruffini

Redazione
Sisma, Castelli: “Nell’appennino centrale un terzo degli eventi sismici del 2025, il modello adottato indica la via su sicurezza e prevenzione “

Sisma, Castelli: “Nell’appennino centrale un terzo degli eventi sismici del 2025, il modello adottato indica la via su sicurezza e prevenzione “

Fondazione Tim: selezionati i progetti vincitori dei bandi per ricerca, inclusione e salute

Fondazione Tim: selezionati i progetti vincitori dei bandi per ricerca, inclusione e salute

Redazione