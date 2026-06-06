I sondaggisti e il dibattito sul nuovo ruolo del doge: "Può dare un 2% alla Lega", "ma ci metta la faccia"

Quanto inciderebbe Luca Zaia nel ruolo di vicesegretario della Lega? «Anche due punti percentuali», dice a Libero Antonio Noto, fondatore e direttore di Noto Sondaggi, ma ci tiene a sottolineare un aspetto, «è fondamentale»: «Questa crescita, di qui alle prossime elezioni politiche, potrebbe esserci con Zaia in versione co -segretario, non semplicemente come un vice inserito nell’organigramma. Dipende se avrà voglia e potrà mettere la faccia su certi temi». Noto analizza anche le potenziali insidie per la Lega: «È vero che Zaia in Veneto ha un grandissimo consenso personale, lo ha confermato alle ultime regionali», in cui l’ex governatore ha stabilito il record di preferenze, 203mila, «però oggi il partito ha un bacino elettorale pure al centro -Sud, e lì Zaia potrebbe essere visto da qualcuno come l’uomo del referendum per l’autonomia. Comunque se l’operazione riesce porta un valore aggiunto, non c’è dubbio».

Noto immagina un ulteriore scenario: «Una cabina di regia sui territori, dunque non solo limitata a Zaia ma aperta ad altri governatori o sindaci, potrebbe essere ancora più incisiva». Ma a chi sottrarrebbe voti “il doge”? Le opinioni di Livio Gigliuto e Lorenzo Pregliasco divergono. Per il presidente dell’Istituto Piepoli «soprattutto a Fratelli d’Italia, che a Nordest negli ultimi anni ha intercettato il voto di molti elettori leghisti». Secondo il direttore di Youtrend, invece, l’ex governatore del Veneto «oltre a intercettare una quota di astenuti»- questo lo pensa anche Gigliuto, e ci torniamo subito - «può pescare da Forza Italia, dal mondo moderato, dagli imprenditori e dal settore produttivo».