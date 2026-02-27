Al via il primo volo Aeroitalia con due cani di quasi 30 kg in cabina, alla presenza del Ministro Salvini

Aeroitalia è testimone di un cambiamento atteso da tanti: i cani di taglia medio-grande fino a 30 kg possono volare in cabina, accanto ai loro conduttori e senza obbligo di trasportino, grazie alle nuove disposizioni sul trasporto degli animali domestici on board adottate dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Finalmente, una nuova era di viaggi pet-friendly prende il volo. Questa mattina, alle ore 9.30, è decollato da Roma verso Palermo il primo volo, dove due cani, di quasi 30 kg, hanno potuto viaggiare comodamente in cabina, accanto al conduttore, e senza l’obbligo di stare nel trasportino, assicurati da apposita cinturazione.

Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dichiarato: “Si tratta di un bel passo in avanti sul piano della civiltà. I cani non sono bagagli, ma parte integrante della vita delle persone, e come tali devono essere considerati anche quando si viaggia. Ringrazio Aeroitalia e tutte le altre compagnie che hanno scelto di aderire a questa iniziativa, dimostrando sensibilità e attenzione verso i passeggeri. Gli animali viaggeranno pagando regolarmente il biglietto e nel rispetto di regole precise, a tutela del comfort e della sicurezza di tutti. Nessuno si troverà circondato da cani di grandi dimensioni, l’organizzazione degli spazi permetterà di garantire equilibrio e serenità a bordo. I primi riscontri sono stati molto positivi, non solo non si sono registrati disagi, ma in molti casi la presenza degli animali è stata accolta con simpatia e partecipazione. Mi auguro che si continui su questa strada, favorendo una cultura dell’accoglienza e del rispetto, affinché sulle navi, in aereo, nelle spiagge e nei locali pubblici ci sia sempre più spazio per una convivenza responsabile tra persone e animali”.